２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７６．３９ポイント（０．２９％）安の２６４８７．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３９．６９ポイント（０．４３％）安の９０９４．７６ポイントと４日続落した。売買代金は２３７７億６５８０万香港ドル（約４兆８３１４億円）となっている（１９日は２２５６億８８５０万香港ドル）。

中国経済の先行き不透明感がくすぶる流れ。国際通貨基金（ＩＭＦ）が１９日発表した最新の世界経済見通し（ＷＥＯ）では、中国の２０２６年ＧＤＰ成長率予想が４．５％と昨年１０月時点の４．２％から上方修正されたが、２５年実績の５．０％は下回っている。また２７年見通しを従前の４．２％から４．０％に引き下げた。外部環境の不透明感も逆風。デンマーク領グリーンランドの領有を巡り米欧が対立を深める中、両者間の関税応酬も警戒されている。

ただ、下値は限定的。１９日に公表された中国の重要経済指標が国内経済の不透明感を強めさせる内容だったことを受け、市場では、当局が景気対策を強めるとの思惑が広がった。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる１月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り８カ月連続で据え置かれたが、市場には２月の春節前に金融緩和が実施されるとの見方もある。指数はプラス圏に浮上する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が４．１％安、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．７％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．１％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術、ロボットなどの銘柄群も値下がり。ハンセン科技（テック）指数は１．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

半面、消費関連セクターは高い。フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が９．１％、レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が５．９％、豆乳飲料の維他ナイ国際集団（３４５／ＨＫ）が５．５％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が４．０％、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。ポップ・マートについては、２年ぶりの自社株買い実施も刺激。また、中免に関しては、傘下の中免国際有限公司を通じ、空港免税店や市中免税店「Ｔギャラリア」などを展開する同業ＤＦＳから大中華圏の旅行小売事業に関連する株式・資産を買収すると発表したことも支援材料。中免は今回の買収を通じ、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオ・グレーターベイエリア）でサービス網の拡充と国産高品質ブランドの海外展開支援を加速させる構えだ。

本土マーケットは小反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０１％安の４１１３．６５ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、軍需産業、自動車、メディア関連なども売られた。半面、不動産は高い。エネルギー、公益、金融、素材も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）