【中継】最強寒波で群馬・みなかみ町は1日中降雪　あす以降関東北部で雪が強まる見込み　大雪警戒で除雪車が稼働へ

最強寒波の影響で関東北部でも21日以降、雪が強まる見込みです。

そして、すでに関東でも雪が降り始めています。

群馬・みなかみ町から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

みなかみ町ではきょう一日中、雪が舞っています。

路面は除雪されていますが、うっすらと雪が積もっています。

建物の屋根の上はまだ雪はそれほど多く積もっているわけではありませんが、20日夜から21日にかけては大雪が見込まれています。

そういった時の対策として重要なのが、除雪車です。

21日午前2時から稼働するということで、ずらっと並んでいます。

すでに、21日に向けて整備されているということです。

除雪車を操縦するオペレーターの方にお話を聞きますと、「20日は夜の7時ごろには寝て、0時に起きて1時半に出社。そして暖機運転の末に、除雪車を稼働させる」ということです。

そして、タイヤにはチェーンも巻かれています。

今シーズン何度か稼働したということですが、2026年になって除雪車が出動するのは初めてだということです。

10台ほどの除雪車で、30km以上の道のりを除雪していくということです。

21日朝、多くの方の通勤時間の影響を最小限に食い止めるためにということで、寒波に向けて多くの方が備えのために準備を整えているという状況です。