遠方からでも行きたいと思う「高知県の道の駅」ランキング！ 2位「四万十とおわ」を抑えた1位は？【2025年調査】
高知県には、雄大な自然や四万十川の恵みを体感できる道の駅が数多く点在し、観光やグルメ、歴史文化を楽しめる魅力的なスポットが揃っています。
All About ニュース編集部は10月3〜6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「高知県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「四万十川の景色と川魚料理を堪能したい」（40代女性／福島県）、「清流や自然に囲まれた場所にあり、癒やしのドライブにぴったりだと思ったから」（30代男性／富山県）、「清流四万十川の景観が素晴らしく、川遊びやご当地グルメも充実しているから」（30代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「四万十川の鮎や川魚、地元野菜・特産品など充実した品ぞろえだから」（30代女性／愛知県）、「鮎の塩焼きや四万十栗が味わえる」（50代男性／岐阜県）、「眺めがとにかく良くて心ゆくまでこの土地を堪能できるから」（40代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は10月3〜6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「高知県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：四万十とおわ（高岡郡四万十町）／36票2位は「四万十とおわ（高岡郡四万十町）」でした。四万十川の清流を望む絶好のロケーションに位置する道の駅で、地元食材を使ったレストランやカフェが人気。特に「とおわ食堂」では川の幸を生かした料理が楽しめ、四万十らしさを満喫できる施設として評価されています。
回答者からは「四万十川の景色と川魚料理を堪能したい」（40代女性／福島県）、「清流や自然に囲まれた場所にあり、癒やしのドライブにぴったりだと思ったから」（30代男性／富山県）、「清流四万十川の景観が素晴らしく、川遊びやご当地グルメも充実しているから」（30代女性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：四万十太正（四万十町）／38票1位は「四万十太正（四万十町）」でした。緑豊かな山間部にあるこの道の駅では、地元の特産品や新鮮な野菜が並び、自然と人の温もりを感じられるスポットです。併設された物産館では加工品やスイーツも充実しており、四万十エリアの魅力を手軽に味わえると人気を集めています。
回答者のコメントを見ると「四万十川の鮎や川魚、地元野菜・特産品など充実した品ぞろえだから」（30代女性／愛知県）、「鮎の塩焼きや四万十栗が味わえる」（50代男性／岐阜県）、「眺めがとにかく良くて心ゆくまでこの土地を堪能できるから」（40代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)