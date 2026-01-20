オートライトを過信するのは危険！

2020年からのオートライト義務化以降、ライトのオン・オフを切り替える意識が薄れ、逆に「クルマが勝手にオンとオフを切り替えてくれる」という意識が強くなっている傾向にあります。

自分でライトのダイヤルを操作後、スモールだけ点けて、そのまま走行しているクルマを見かけることも少なくありません。

近年のクルマは、「AUTO」「スモール（車幅灯）」「ヘッドライト」がひとつのダイヤルに集約されています。

中途半端に操作したり無意識に触ったりすることで、運転者はライトが消えているつもりでも、スモールだけ点けて走行するクルマが増えていると考えられます。

一方で、「オートに頼りすぎて点灯が遅れる」ことなどが原因で、「無灯火」で走行してしまうケースも増えています。

たとえば、普段オートライト機能が装備されているクルマに乗っている人が、オートライト機能が備わっていないクルマに乗った場合、点灯し忘れて無灯火の状態で走行することがあります。

また、明るさを検知する照度センサーの不具合により、夜間やトンネルなどでライトが点灯しないケースも少なからずあります。

道路交通法第52条では、「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」と定められています。

ここで言う「夜間」とは「日没時から日出時まで」を指しており、特定の時間に関係なく日没以降に無灯火で走行しているクルマは、「無灯火違反」の取り締まりの対象です。

無灯火違反で取り締りを受けた場合、違反点数1点に加えて、普通車で6000円の反則金が科されるので注意してください。

日没の前後1時間の薄暗い時間帯は、交通事故が多い傾向にあります。これは、暗くなりつつある景色に目が慣れていなかったり、人やクルマが多くなったりする時間帯であることが大きな原因です。

クルマのライトは、運転中の視界を確保するだけではなく、周囲のクルマや歩行者などに対して自分のクルマに気づいてもらうために重要な役割を果たします。

特に、見通しが悪い交差点などを夜間に走行する際、ライトを点灯しておくことで、いち早く周囲のクルマや歩行者などに知らせることが可能です。

なお、車のライトの点灯状況は、メーターパネルに表示されるマークで確認できます。

・ロービーム・スモール

緑色の左右に三本線があるマークは、ヘッドライトがロービームになっているときや、スモールランプが点灯しているときに表示されます。

・ハイビーム

青い横向きのイカのようなマークは、クルマのヘッドライトがハイビームになっていることを表しています。マークのなかに「A」と表示されているときはオートハイビーム。

・フォグランプ

緑色の波線に三本の斜線が引いてあるマークは、フォグランプが点灯していることを示しています。

オートライト機能が備わっているクルマに乗っている人は、ライトのマークの意味をしっかりと理解して、適切に点灯されているか確認するように意識しましょう。

オートライト機能が備わっていない場合も、日没時はライトを点けるのを忘れずに、「少し暗くなってきたら点灯する」意識を持っておくことが大切です。