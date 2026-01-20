NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、さとうほなみと円井わんの2ショットが公開された。

「天国町の二人。トキの生活が一変した一方で、サワとなみは相変わらずの日常から抜け出そうともがいています。サワとなみが進む未来にも、ぜひご注目ください」と綴られ、写真をアップ。1枚目には、衣装をまとった2人が寄り添い、穏やかな笑顔を見せるカットが収められている。

ほかにも、さとうが頬を膨らませた表情を見せる横で、円井が笑顔で頬をつつく“おちゃめ”なショットも投稿されており、劇中とは異なる和やかな空気感が伝わってくる。

また別の投稿では、「日本滞在記の完成を祝ってパーティーです。ドラマの中では食べられなかった山橋さんと梶谷さんも一緒に、撮影後みんなで美味しく頂きました」として、髙石あかりやトミー・バストウらキャストが食卓を囲む集合写真を公開。料理のカットも添えられ、撮影裏のあたたかなひとときが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）