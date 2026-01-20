阪急うめだ本店に“好きを追求できるチョコ”が集結！ 『ポケモン』やミッフィーのコラボ商品を展開
大阪・阪急うめだ本店は、「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」が実施される1月21日（水）〜2月14日（土）の同期間に、「CHOCOLATE WONDERLAND」を11階 ベビー＆こども服売場、コトコトステージ111、112で開催する。
【写真】『ポケモン』や『ムーミン』も！ 展開商品のラインナップ
■『パンどろぼう』が初登場
今回開催される「CHOCOLATE WONDERLAND」は、キャラクターや動物モチーフなど、“好き”を追求できるポップでカラフルなチョコレートが集結した企画。
会場には世界中から愛されるキャラクターとコラボレーションした商品が展開され、ミッフィーの世界を「モロゾフ」のチョコレートで表現した「ミッフィーコレクション」や、『ポケモン』と「メリーチョコレート」のオリジナルチョコレートが楽しめる「アソートボックス」などが並ぶ。
また、幅広い世代に人気の絵本『パンどろぼう』より、おいしいパンを探し求めるおおどろぼうをイメージしたチョコレートやメロンパンクッキーが初登場。加えて、お菓子を食べ終わった後も活用できるかわいいデザインの缶やバッグにも注目だ。
さらに、フランスのこども服ブランド「Jacadi」と「Sugarty」シュガーアーティスト助川裕香氏がコラボレーションした「クッキー缶」が用意されるほか、「Beetle（ビートル）」のミニカー付きチョコレートボックスや、ティラノサウルスの立体チョコレートなど、遊び心溢れる商品もそろう。
