TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ëâ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÅÆÌ£¥Ú¥í¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÅÆÌ£¥Ú¥í¥ê¥Ê ¡Û¡Ö»ýÉÂ¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Î°­²½¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹À­¤ò´í×ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î±¢À­¡¡ÂåÌò¤òÎ©¤Æ²ñ¾ì¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÏÍ¤Ó



ÅÆÌ£¤µ¤ó¤Ï19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖºòÈÕ¤è¤ê½ù¡¹¤ËÂÎÄ´¤¬°­²½¡×¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤­¡ÖÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·çÀÊ¤Î¾å¤ÇÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¾É¾õÅª¤Ë¤â¡¢Ä¾¶á¤ÇÀÜ¿¨¤·¤¿²ÈÂ²¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤ß¤é¤ì¡×¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹À­¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 



¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¥³¥í¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¶¦¤Ë±¢À­¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÆÌ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ýÉÂ¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Î°­²½¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



ÅÆÌ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â10Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À­¤ÎÉÂ¤äÇÙ±ê¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÍâÆü°Ê³°¤ÇµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èââ»ý¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö°ú¤­Â³¤­·ò¹¯Âè°ì¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«²ü¤ò¹þ¤á¡¢º£²ó¤Î·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û