トランプ米大統領によるグリーンランド割譲の要求に抗議する人々＝17日、グリーンランドの中心都市ヌーク/Marko Djurica/Reuters

（CNN）トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐって新たな関税を課すと表明したのに対し、欧州が対抗措置を検討している。結果としてこの先、輸入品の価格が大幅に上がり、双方の経済に打撃を与える恐れがある。

トランプ氏はグリーンランドへの要求をとてつもなくエスカレートさせて、17日に関税措置を発表。デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、英国に来月1日から10％の追加関税を課し、6月1日までに合意が成立しなければ税率を25％に引き上げる方針を示した。

これを受けて欧州諸国の代表者らが18日に緊急会合を開催。マクロン仏大統領は欧州連合（EU）に、「貿易バズーカ」と呼ばれる反威圧措置（ACI）の発動を要請した。EU市場へのアクセスを一部遮断し、輸出制限をかけるなど、米国への幅広い対抗措置が適用されるかもしれない。

EUはマクロン氏の要請を受け入れる可能性がある。EUの政策執行機関、欧州委員会のギル報道官は記者団に「反威圧措置の検討を再開したのかと質問されるが、検討を中断したことはない」と語った。「EUは利用可能な手段を備えており、脅迫されている関税が課された場合に対応する用意がある」

ロイター通信によれば、EUはさらに930億ユーロ（約17兆円）相当の対米追加関税措置を検討する見通し。これはいったん発表されながら、昨年7月に成立した米欧間の一時的な貿易休戦を受けて発動が見送られていた。

オランダ金融大手INGのマクロ部門グローバル責任者、カーステン・ブジェスキ氏は18日、顧客へのメモで「最初の反応をみる限り、一部の欧州首脳らは強硬手段に前向きだ」との見方を示した。「企業にとって、週末の展開は、米国への投資と輸出をめぐる不確実性が再び高まることを意味する」

ブジェスキ氏は、関税強化によって欧州の域内総生産（GDP）は今年、0.25％減少するだろうと述べた。

「欧州は経済面、安全保障面の両方からみて、今もさまざまな意味で米国に依存している」と、同氏は指摘する。

双方の経済に打撃

「貿易バズーカ」では米企業のライセンスが停止されたり、米国のサービスが課税されたりする可能性があるが、米ブルッキングス研究所の上級客員研究員、ダン・ハミルトン氏によれば、発動には数カ月かかる。

同氏は「トランプ氏による今回の威嚇で、米国が昨年夏に英国、EUと結んだ貿易協定が崩壊し、最も近い同盟諸国との関係がさらに悪化する事態になりかねない」と述べた。

EUは昨年夏にトランプ政権との貿易協定を暫定的に履行したが、まだ批准には至っていない。メルツ独首相ら一部の首脳は双方が関税を大幅に引き上げる事態が回避されたとして協定を支持したが、合意発表に対して非難の声を上げた首脳も多かった。トランプ氏が今回、攻撃的な動きに出たことで、協定の行方が危ぶまれている。

欧州議会の議員、マンフレッド・ウェーバー氏は貿易協定の承認について、X（旧ツイッター）に「グリーンランドに関するトランプ氏の脅しを考えると、現時点では不可能だ」と書き込んだ。

米シカゴ大学ハリス公共政策大学院教授のスティーブン・デュアラウフ氏は、「こういう行動はまさに、米国による約束の信頼失墜を意味する。それが世界経済に悪影響を及ぼすだろう」と語った。

米国勢調査局によれば、2024年、米国はドイツと2360億ドル相当の物品を貿易した。さらに英国とは1477億ドル、オランダとは1222億7000万ドル、フランスとは1030億ドル、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドとはそれぞれ数百億ドル相当の貿易を行った。

ただし、トランプ氏が抜け穴を残している可能性はある。関税措置はEU全体でなく、一部の国だけを対象としているため、対象の8カ国はEUの自由貿易圏内で貿易ルートを変更し、関税を回避することができる。

米ニューヨーク大学スターン経営大学院教授のジョセフ・ファウディ氏は「スペイン、イタリアと独仏の間に国境はない。個別の国に関税をかけようとした場合、だれでも簡単に他国を通して物品を送ることができる」と、注意を促した。

取り残される米国

直近で10％の関税が課されても、米国にとって最大の貿易相手である国々との関係が悪化するという長期的な影響に比べれば、経済の動揺はそれほど大きくないだろう。

トランプ氏が関税の威嚇をエスカレートさせるのか、それとも新たな関税を課す前に撤退するのかという不確実性こそが、貿易相手国が長期的に米国を避ける原因となる可能性がある。

シカゴ大学のデュアラウフ氏は、「不透明感は成長を妨げる敵だ」と指摘。さらに、トランプ氏による前代未聞の決断で、同盟諸国からの信頼は将来、新政権が発足しても失墜したままとなり、「取り返しがつかないような事態になる」と言い添えた。

こうした関税は、トランプ氏の国際緊急経済権限法の行使に関する最高裁判所の判決によって無効とされる可能性もある。

米国の最大の貿易相手国は現在、他国との貿易関係を積極的に強化している。カナダは先週、中国との間で関税引き下げや中国製電気自動車（EV）の販売を含む「戦略的パートナーシップ」を打ち出した。EUは南米南部共同市場（メルコスール）との間で、25年間にわたる貿易交渉の末、合意に達したと発表した。

「米国はグリーンランドを獲得しようとする動きによって、逆に最も重要な同盟諸国を遠ざけているのではないか。この政策の代償は、われわれが懸念している敵そのものを勢いづかせているという事実だ」――ファウディ氏はそう語った。

同氏はさらに、この政策によって米国の輸出競争力が弱まり、企業は関税の不安から投資の見送りを決める可能性があると指摘。

「関税が日によって変わるような状況では、関税戦争による現実の代償として、企業が確信を持てず、工場建設が見送られることになる」とファウディ氏は述べた。

◇

本稿はアウジネア・ベーコン氏による分析記事です。