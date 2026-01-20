¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤É½©ÅÄ¸©¸ÂÄê2¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î22Æü¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë2¾¦ÉÊ¤ò½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¡¢¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)
½©ÅÄ¤ÎÊý¸À¤Ç±ö¿É¤¤¹Èºú¤ò»Ø¤¹¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¤È¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹Åù¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ì£Á¹¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¿É¸ý¤Î¹Èºú¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î±öºú¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¤¢¤ë½©ÅÄ¤Î¶¿ÅÚ¿©¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤òÃæ¶ñ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)
¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤áºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¡¹¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¡¢·Ü¥¬¥é¤ÈÆÚ¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÌîºÚ¤È³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¥¹¡¼¥×¤ËÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤¢¤ó¤Ç¤È¤¸¤¿°ìÉÊ¡£
¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)
¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¡¢¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)
½©ÅÄ¤ÎÊý¸À¤Ç±ö¿É¤¤¹Èºú¤ò»Ø¤¹¡Ö¤Ü¤À¤Ã¤³¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)¤È¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹Åù¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ì£Á¹¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Þºú¤ª¤à¤¹¤Ó ¤Ü¤À¤Ã¤³»ÈÍÑ¡×(178.20±ß)
¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤áºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¡¹¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¡¢·Ü¥¬¥é¤ÈÆÚ¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÌîºÚ¤È³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¥¹¡¼¥×¤ËÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤¢¤ó¤Ç¤È¤¸¤¿°ìÉÊ¡£
¡ÖÌ£Á¹¤¢¤ó¤«¤±¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×(645.84±ß)