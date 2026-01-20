この冬最も長い寒波が、20日（火）から週末にかけて列島に襲来する見込みです。上空1500ｍ付近で-6℃以下の寒気は、降るものがあれば平地でも雨ではなく、雪になる目安の寒気です。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション

20日（火）ごろから一気に南下し、日本列島をすっぽりと覆う予想になっています。

21日（水）には、東京、大阪、名古屋、広島、福岡付近まで－9℃以下というさらに強い寒気が流れ込みます。雪雲の流れ込み次第では、大雪になるおそれがあり、交通に影響が出てもおかしくありません。

この寒気は、強弱を繰り返しながら、26日（月）ごろまで居座る見込みです。

最新の寒気と雪のシミュレーションを画像で掲載しています。

名古屋でも雪の見込み

この寒気の影響で、日本海側は広く雪が降るほか、一部では、太平洋側まで雪雲が流れ込み、普段雪が降らない名古屋などでも雪が降る見込みです。

名古屋でも1センチの積雪を観測した1月12日（月・祝）の名古屋城。うっすらと雪化粧しました。

今回の寒気でも、この時にように雪雲が流れ込むおそれがあります。20日午後5時時点で出されている雪の予想です。

西日本日本海側の、鳥取県から兵庫県付近を見てみると、ピンク色で表示された“大雪”エリアがあります。

ここは、風と風がぶつかり雪雲が発達するエリアです。

日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）と見られ、この収束帯がかかるところは、積雪が急増することがあります。

まだ、先の予想なので、この予想は今後大きく変わる可能性がありますが、雪雲が停滞し積雪が急増した場合は、過去にも交通に大きな影響が出たことがあります。

2023年1月25日。雪が一気に降り積もった新名神高速道路の菰野IC付近で、立ち往生が発生しました。解消されるまで、少なくともまる1日は続きました。

現在はこういったことがないように、事前に”予防的通行止め”にすることもありますが、どちらにしても交通は影響が大きくなるおそれがあります。

日本海側は、警報級の大雪になる可能性があります。

また、各地の週間予報を見ると、特に週末にかけては“極寒”が続きそうです。

雪マークの付いていない名古屋なども、雪が降る日が出てくる可能性がありますので、今後も最新の気象情報を取り入れるようにしてください。