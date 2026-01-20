

ライースリペアコンセントレーション 提供：勇心酒造

香川県綾川町の勇心酒造は、「ライース リペア コンセントレーションD＋／W＋」を2月13日にリニューアルして発売します。

1854年創業の造り酒屋からスタートした勇心酒造。お米の新しい可能性を引き出すことを目指して、これまで培ってきた知見をもとに、「ライスパワーエキス®」を開発しました。

中でも「ライスパワー®No.11」は、肌が水分を保つ力を改善する「水分保持改善」効果が、医薬部外品の効能として厚生労働省に唯一認可された素材です。

今回のリニューアルでは、「ライスパワー®No.11」が進化した「ライスパワー®No.11＋」を新たに配合しました。「ライスパワー®No.11＋」は、日本で唯一、しわ改善・皮膚水分保持能の改善という２つの改善効果が厚労省から認められ、「しわ」と「うるおい」にアプローチします。

勇心酒造の徳山孝仁社長は「現在５つしかないシワ改善成分の一角を占めるのが、今回新たに配合されたライスパワーNo.11＋です。全てのエイジングケアに通ずると言われる水分保持能とエイジングで最も深い悩みといわれるシワの両方に“改善といえるレベル”でアプローチすることを実現した、私たちが受け継いできた発酵の可能性を最大限詰め込んだアイテムです。ぜひご自身の肌で実感いただけると幸いです。」 とコメントしています。