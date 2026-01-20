通貨オプション ボラティリティー 各期間で水準上昇、ドル円１週間は８％台乗せ
通貨オプション ボラティリティー 各期間で水準上昇、ドル円１週間は８％台乗せ
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.14 5.66 7.65 5.77
1MO 8.94 5.85 7.89 6.09
3MO 8.97 5.92 7.98 6.39
6MO 9.20 6.24 8.27 6.97
9MO 9.34 6.53 8.50 7.39
1YR 9.38 6.70 8.65 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.41 6.33 6.86
1MO 7.92 7.36 7.00
3MO 8.17 7.78 7.03
6MO 8.73 8.41 7.30
9MO 9.05 8.85 7.54
1YR 9.25 9.10 7.68
東京時間16:49現在 参考値
トランプ米大統領によるグリーンランド保有問題に端を発した米欧の緊張を受けて、為替市場でのボラティリティーが上昇している。ドル円１週間は８％台乗せ。１カ月以降も水準を上げてきている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.14 5.66 7.65 5.77
1MO 8.94 5.85 7.89 6.09
3MO 8.97 5.92 7.98 6.39
6MO 9.20 6.24 8.27 6.97
9MO 9.34 6.53 8.50 7.39
1YR 9.38 6.70 8.65 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.41 6.33 6.86
1MO 7.92 7.36 7.00
3MO 8.17 7.78 7.03
6MO 8.73 8.41 7.30
9MO 9.05 8.85 7.54
1YR 9.25 9.10 7.68
東京時間16:49現在 参考値
トランプ米大統領によるグリーンランド保有問題に端を発した米欧の緊張を受けて、為替市場でのボラティリティーが上昇している。ドル円１週間は８％台乗せ。１カ月以降も水準を上げてきている。