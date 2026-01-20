¡ÚKNOCK¡¡OUT¡Û½é»²Àï¤Î¸½Ìò½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡¦ÄÔ°æ¡ÖOFG¤¬¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.62¡×¡Ê3·î14Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡KNOCK¡¡OUT¡½RED½÷»Ò¥Ð¥ó¥¿¥àµé3Ê¬3R¤Ç½é»²Àï¤ÎÄÔ°æÏÂÁÕ¡Ê21¡áBRING¡¡IT¡¡ON¥Ñ¥é¥¨¥¹¥È¥éAKK¡Ë¤ÏRUI¡¡JANJIRA¡Ê25¡áJANJIRA¡¡GYM¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÅìÍÎÂç¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤ÎÄÔ°æÏÂÁÕ¤È¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÅ·²¼Åý°ì¤·¤ÆÀ¤³¦°ì°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏKNOCK¡¡OUT¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½éÀï¤Ç¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Îº£²ó¤Î»²Àï¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¡ÊOFG¡Ë¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈRED¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â»î¹ç¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ä¤Ð¤¤¥ä¥Ä¤¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê»î¹ç¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥ë¥È¡¢³¬µé¤Ê¤¤¤·¡£Ç®¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç»î¹ç¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£ONE¤Ë»²Àï¤·¡¢½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î»²Àï¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¡ÊOFG¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤í¤¤¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹çÃæÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¥¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ý¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Öº£²ó½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤ÆOFG¤Î»î¹ç¤ò¹ñÆâ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£