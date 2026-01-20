[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落211銘柄（東証終値比）
1月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは332銘柄。東証終値比で上昇は90銘柄、下落は211銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは60銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は900円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4531> 有機薬 709.9 +175.9（ +32.9%）
2位 <9250> ＧＲＣＳ 1605 +300（ +23.0%）
3位 <4593> ヘリオス 406 +75（ +22.7%）
4位 <4098> チタン 1350 +220（ +19.5%）
5位 <2778> パレモ・ＨＤ 160 +24（ +17.6%）
6位 <4361> 川口化 2205.8 +295.8（ +15.5%）
7位 <446A> ノースサンド 1761 +170（ +10.7%）
8位 <1786> オリエン白石 470.1 +42.1（ +9.8%）
9位 <6775> ＴＢグループ 130 +8（ +6.6%）
10位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 174.2 +9.2（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7771> 日本精密 272.1 -37.9（ -12.2%）
2位 <5721> Ｓサイエンス 195 -25（ -11.4%）
3位 <4082> 稀元素 3150 -290（ -8.4%）
4位 <6330> 東洋エンジ 5215 -415（ -7.4%）
5位 <198A> ポスプラ 289.5 -13.5（ -4.5%）
6位 <3747> インタートレ 820 -34（ -4.0%）
7位 <3896> 阿波製紙 440 -16（ -3.5%）
8位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 423 -15（ -3.4%）
9位 <6629> Ｔホライゾン 1105 -38（ -3.3%）
10位 <6167> 冨士ダイス 1121 -38（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1165 +42.5（ +3.8%）
2位 <8053> 住友商 6270 +14（ +0.2%）
3位 <9434> ＳＢ 217.5 +0.3（ +0.1%）
4位 <4689> ラインヤフー 405.5 +0.5（ +0.1%）
5位 <7261> マツダ 1245 +1.0（ +0.1%）
6位 <2801> キッコマン 1454 +1.0（ +0.1%）
7位 <4568> 第一三共 3222 +2.0（ +0.1%）
8位 <1928> 積水ハウス 3595 +2.0（ +0.1%）
9位 <8766> 東京海上 5985 +1（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 17556 -369（ -2.1%）
2位 <7012> 川重 13900 -275（ -1.9%）
3位 <8035> 東エレク 40423 -657（ -1.6%）
4位 <4062> イビデン 7810 -122（ -1.5%）
5位 <6857> アドテスト 21155 -330（ -1.5%）
6位 <5803> フジクラ 16640 -240（ -1.4%）
7位 <8001> 伊藤忠 2050 -28.5（ -1.4%）
8位 <5801> 古河電 11050 -150（ -1.3%）
9位 <2871> ニチレイ 1922 -26.0（ -1.3%）
10位 <6701> ＮＥＣ 5817 -78（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
