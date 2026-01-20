　1月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは332銘柄。東証終値比で上昇は90銘柄、下落は211銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは60銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は900円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4531>　有機薬　　　　　　709.9 +175.9（ +32.9%）
2位 <9250>　ＧＲＣＳ　　　　　 1605　 +300（ +23.0%）
3位 <4593>　ヘリオス　　　　　　406　　+75（ +22.7%）
4位 <4098>　チタン　　　　　　 1350　 +220（ +19.5%）
5位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　　160　　+24（ +17.6%）
6位 <4361>　川口化　　　　　 2205.8 +295.8（ +15.5%）
7位 <446A>　ノースサンド　　　 1761　 +170（ +10.7%）
8位 <1786>　オリエン白石　　　470.1　+42.1（　+9.8%）
9位 <6775>　ＴＢグループ　　　　130　　 +8（　+6.6%）
10位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　174.2　 +9.2（　+5.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7771>　日本精密　　　　　272.1　-37.9（ -12.2%）
2位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　195　　-25（ -11.4%）
3位 <4082>　稀元素　　　　　　 3150　 -290（　-8.4%）
4位 <6330>　東洋エンジ　　　　 5215　 -415（　-7.4%）
5位 <198A>　ポスプラ　　　　　289.5　-13.5（　-4.5%）
6位 <3747>　インタートレ　　　　820　　-34（　-4.0%）
7位 <3896>　阿波製紙　　　　　　440　　-16（　-3.5%）
8位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　423　　-15（　-3.4%）
9位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1105　　-38（　-3.3%）
10位 <6167>　冨士ダイス　　　　 1121　　-38（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3402>　東レ　　　　　　　 1165　+42.5（　+3.8%）
2位 <8053>　住友商　　　　　　 6270　　+14（　+0.2%）
3位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　217.5　 +0.3（　+0.1%）
4位 <4689>　ラインヤフー　　　405.5　 +0.5（　+0.1%）
5位 <7261>　マツダ　　　　　　 1245　 +1.0（　+0.1%）
6位 <2801>　キッコマン　　　　 1454　 +1.0（　+0.1%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 3222　 +2.0（　+0.1%）
8位 <1928>　積水ハウス　　　　 3595　 +2.0（　+0.1%）
9位 <8766>　東京海上　　　　　 5985　　 +1（　+0.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　　17556　 -369（　-2.1%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　13900　 -275（　-1.9%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　40423　 -657（　-1.6%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　 7810　 -122（　-1.5%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　21155　 -330（　-1.5%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　16640　 -240（　-1.4%）
7位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2050　-28.5（　-1.4%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　11050　 -150（　-1.3%）
9位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1922　-26.0（　-1.3%）
10位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5817　　-78（　-1.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース