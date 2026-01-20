プロ野球の12球団監督会議が20日に都内で行われ、日本ハムの新庄剛志監督が自ら、近年使用されている公式球の変更について議題にあげたことを明かしました。

会議を終え、囲み取材に応じた新庄監督は、記者から話し合われた内容について聞かれると、いつもの“新庄節”で応答。「ちょっと…ボール飛ばなくねぇ。もうちょっと飛ばしたいなって」と公式試合で使用されるボールについて提言したことを打ち明けました。

続けて「僕たちが現役の時に使っていたボールは、ものすごい飛んでいたんですよ。バットの音とか、もっと楽しめる野球が…。その間ぐらいにしてくれたら、ホームランの数も打率も3割超すバッターとかも増えるだろうし。ピッチャーがいい3、4年だったから、今度はバッターがよくなったら、ファンの方たちも楽しめていいかなと思い、案は出させてもらいました」と語りました。

そして、その提案を受けた他の監督たちのリアクションについて聞かれると、渋い表情をみせながら「ピッチャーがよすぎても面白くないし、バッターがホームラン打ちすぎても試合終わらないし…難しいところ」と賛否が曖昧で、結論がまとまらなかったことを明かしました。