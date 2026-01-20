◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(20日〜25日、東京体育館)

全日本卓球選手権が20日に開幕。初日は女子シングルス1、2回戦が行われ、12歳の松島美空選手(田阪卓研)が3回戦に進出しました。

2回戦から登場となった松島選手は、実業団の高杉咲希選手(トプコン)に対して、3-1(11-8、11-5、11-13、11-8)で勝利。3回戦進出を決めました。次戦は大学生の塚田桜姫選手(立命館大学)と激突します。

松島選手は、世界ランク8位の松島輝空選手の妹であり、現在は小学校6年生の12歳。Tリーグの京都カグヤライズでもプレーしています。昨年は小学校5年生で出場し、高校生に連勝。2年連続3回戦に進出となり、昨年超えに期待されます。

また1学年下である11歳の鈴木希華選手(マイダス)も奮闘。初戦で大学生の山岸愛菜選手(金城大)に3-0(14-12、11-5、11-5)のストレート勝利を飾りました。しかし2回戦は社会人の加藤亜実選手(十六フィナンシャルグループ)に0-3(3-11、2-11、10-12)で敗れ、2回戦敗退となっています。