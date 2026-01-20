プロ野球・巨人のリチャード選手が20日、ジャイアンツ球場での自主トレを公開。メンタル面の課題克服へ、サッカー・本田圭佑選手の言葉を参考にしていると明かしました。

自らメンタル面に弱点があると認識しているリチャード選手。「1打席目で三振をしたら『終わったー』って感じでその後まで引きずって、地獄みたいな1日になる」と、気持ちの切り替えが課題と語ります。

そんなマインドから脱却しさらなる成長を遂げるために、今オフは技術のみならずメンタル面の強化にも取り組んでいます。

メンタル強化のカギはYouTubeで見ているという本田選手の言葉。「サッカーと野球は違うのですが、『とにかく前に前に進んでいくしかない』という(姿勢の)人。それは本当にそうだなと思うので、めっちゃ勉強になりました」と、競技の垣根を越えてその思考を学んでいるとリチャード選手は語ります。

今季目指すタイトルについて問われると「僕にはホームラン王しかないと思っている」と長距離砲としての自覚を語ったリチャード選手。「でも今年じゃないですよ！いつかはホームラン王を取りたいです」と続け、記者たちの笑いを誘いました。