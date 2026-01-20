ロハコ、注文受付を再開 アスクルの「ランサムウエア」の攻撃を受けて停止「長期間にわたり多大なるご不便とご心配をおかけいたしました」
日用品通販のLOHACO（ロハコ by ASKUL）は20日、公式サイトを更新。同日から注文受付を再開したと発表した。
【画像】注文受付を再開…ロハスのサービス・サイトの機能一覧
ロハコを運営するアスクルが昨年10月にコンピューターウイルス「ランサムウェア」の攻撃を受けて、サービスを停止していた。
サイトでは「このたびのランサムウェア感染によるシステム障害により、長期間にわたり多大なるご不便とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。続けて「お待たせしておりましたが、本日15時よりLOHACOでのご注文受付を再開いたしました」と発表した。
