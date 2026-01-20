立ち技格闘技「KNOCK OUT」は20日、都内で「KNOCK OUT.62」（3月14日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT―UNLIMITED女子54キロ以下契約3分3Rで鈴木万季弥（31＝KNOCK OUT クロスポイント吉祥寺）はタイソンRINA（28＝TEAM TEPPEN）と対戦する。鈴木は「女子初で注目が高くなってきているが、怖がらず、打ち合いにもっていって、年末のようなKNOCK OUTの盛り上がりを見せられるように頑張ります」と笑顔。

初のUNLIMITEDルールには「もともとMMAを5試合くらいやっていた。刺激を求めてやりたいなと思った」と今回の挑戦の理由を説明する。練習もすでに行っているが、「秘密でやってます。当日お楽しみにしてください」と煙に巻く。対戦相手には「強い相手とダウンの取り合いをして盛り上がった試合をしていた。これ私が倒されるかもしれないし、倒すかもしれないドキドキな展開になると思います」とKO必至の展開を予想した。

花粉症がつらそうで「負けずに頑張ります」と笑う。「女子初で注目してもらっていると思うので面白いなと思ってもらえるようにしっかりとやっていきます」と話していた。