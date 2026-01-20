Ã´Ç¤¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤ÇÇå½þÌ¿Îá¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ë110Ëü±ß
¡¡Ê¡²¬»ÔÎ©¾®¤Ç2020Ç¯¤ËÃ´Ç¤¶µÍ¡¤«¤é¼ø¶ÈÃæ¤Ë¶µÂî¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸Â¦¤¬»Ô¤ËÌó400Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï20Æü¡¢Ã´Ç¤¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤êÅ¬±þÈ¿±þ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢Ìó110Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£ÁïºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤¬¶½Ê³¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ù¤ò¶µÂî¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢¼ø¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£Íî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÌÜÅª¼«ÂÎ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ä¨È³Åª¤Ê¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¶µ°éÅª»ØÆ³¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÃË»ù¤Ï¼ø¶ÈÃæ¡¢Áû¤°µéÍ§¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã´Ç¤¤Ï»ùÆ¸Æ±»Î¤ÇÃí°Õ¤·¹ç¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Áû¤°µéÍ§¤ËÃí°Õ¤·¤¿ÃË»ù¤ò»ØÆ³¡£ÃË»ù¤Ï¸ýÏÀ¤Ê¤É¤Ç¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤êÁë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤È¼«¸ÊÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Å¬±þÈ¿±þ¾É¤¬È¯¾É¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£