JKAは20日、2025年競輪表彰選手を発表した。

最優秀選手賞は昨年のグランプリを優勝した郡司浩平（35＝神奈川・99期）が初めて選ばれた。ガールズ最優秀選手賞は年間グランプリスラム（全G1＆GP優勝）を達成した佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が2年ぶり2回目の受賞となった。表彰式は2月25日に開催予定。

他の表彰選手は以下の通り。

▼優秀選手賞 脇本雄太（36＝福井・94期）、古性優作（34＝大阪・100期）、吉田拓矢（30＝茨城・107）

▼優秀新人選手賞 中石湊（21＝北海道・125期）

▼特別敢闘選手賞 寺崎浩平（32＝福井・117期）

▼ガールズ優秀選手賞 児玉碧衣（30＝福岡・108期）、梅川風子（34＝東京・112期）

▼ガールズ優秀新人選手賞 仲沢春香（24＝福井・126期）

▼ガールズ特別敢闘選手賞 尾崎睦（40＝神奈川・108期）

▼G1優勝記録更新選手 佐藤水菜

▼全G1優勝（グランドスラム）選手賞 脇本雄太、佐藤水菜

▼全G1優勝＋GP優勝（グランプリスラム）選手賞 脇本雄太、佐藤水菜

▼国際賞 橋本英也（32＝岐阜・113期）、小原佑太（29＝青森・115期）、窪木一茂（36＝福島・119期）、中野慎詞（26＝岩手・121期）、太田海也（26＝岡山・121期）、市田龍生都（24＝福井・127）、佐藤水菜、内野艶和（24＝福岡・120期）、仲沢春香