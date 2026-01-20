全日本スキー連盟は２０日、スキージャンプとノルディック複合、距離、アルペン、フリースタイル、スノーボードのミラノ・コルティナ五輪日本代表内定選手５２人を発表した。

スノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）は冬季の日本女子で最多の７大会連続、ノルディック複合の渡部暁斗（北野建設）は６大会連続の代表入りとなる。

ともに２０２２年北京五輪王者でスキージャンプ男子の小林陵侑（チームＲＯＹ）、スノーボード・ハーフパイプ男子の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）のほか、メダル獲得が期待される同アルペン女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）らも名を連ねた。

競技別ではスノーボードが最多の１９人で、フリースタイルが１７人、スキージャンプが７人。２５人が初出場となる。

▽スキージャンプ男子

小林陵侑（こばやし・りょうゆう）岩手県出身。チームＲＯＹ。２９歳。

二階堂蓮（にかいどう・れん）北海道出身。日本ビール。２４歳。

中村直幹（なかむら・なおき）北海道出身。フライングラボラトリー。２９歳。

▽同女子

高梨沙羅（たかなし・さら）北海道出身。クラレ。２９歳。

伊藤有希（いとう・ゆうき）北海道出身。土屋ホーム。３１歳。

丸山希（まるやま・のぞみ）長野県出身。北野建設。２７歳。

▽ノルディック複合

勢藤優花（せとう・ゆうか）北海道出身。オカモトグループ。２８歳。

山本涼太（やまもと・りょうた）長野県出身。長野日野自動車。２８歳。

▽距離男子

渡部暁斗（わたべ・あきと）長野県出身。北野建設。３７歳。

谷地宙（やち・そら）岩手県出身。ＪＡＬ。２５歳。

▽同女子

馬場直人（ばば・なおと）長野県出身。中野土建。２９歳。

▽アルペン男子

広瀬崚（ひろせ・りょう）富山県出身。Ｔ・Ａ・Ｃ。２５歳。

山崎大翔（やまざき・だいと）富山県出身。となみ衛星通信テレビ。２２歳。

▽フリースタイル・男子モーグル

土屋正恵（つちや・まさえ）岩手県出身。弘果ク。２９歳。

相原史郎（あいはら・しろう）北海道出身。小泉ＳＣ。２５歳。

▽同・女子モーグル

安藤麻（あんどう・あさ）北海道出身。日清医療食品。２９歳。

堀島行真（ほりしま・いくま）岐阜県出身。トヨタ自動車。２８歳。

▽同・女子エアリアル

島川拓也（しまかわ・たくや）北海道出身。日本仮設。２７歳。

▽同・男子スキークロス

西沢岳人（にしざわ・たけと）福島県出身。リステル。２６歳。

藤木豪心（ふじき・ごうしん）大阪府出身。イマトク。２８歳。

▽同・女子スキークロス

冨高日向子（とみたか・ひなこ）東京都出身。多摩大ク。２５歳。

▽同・男子ハーフパイプ

柳本理乃（やなぎもと・りの）愛知県出身。愛知ダイハツ。２５歳。

▽同・女子ハーフパイプ

中尾春香（なかお・はるか）大阪府出身。佐竹食品。２４歳。

▽同・女子スロープスタイル（ＳＳ）、ビッグエア（ＢＡ）

藤木日菜（ふじき・ひな）大阪府出身。武庫川女大。２４歳。

▽スノーボード・男子ハーフパイプ

五十嵐瑠奈（いがらし・るな）北海道出身。日体大。２１歳。

須貝龍（すがい・りょう）新潟県出身。クレブ。３４歳。

古野慧（ふるの・さとし）新潟県出身。Ｕ―ＮＥＸＴホールディングス。２６歳。

▽同・女子ハーフパイプ

中西凜（なかにし・りん）滋賀県出身。京都光華ＳＣ。２２歳。

向川桜子（むこうがわ・さくらこ）秋田県出身。富士フイルムＢＩ秋田。３４歳。

▽同・男子アルペン

松浦透磨（まつうら・とおま）岐阜県出身。岐阜日野自動車。２３歳。

▽同・女子アルペン

桐山菜々穂（きりやま・ななほ）岐阜県出身。ヒマラヤク。２９歳。

▽同・男子ＳＳ、ＢＡ

▽同・女子スロープスタイル（ＳＳ）、ビッグエア（ＢＡ）

近藤心音（こんどう・ここね）長野県出身。オリエンタルバイオ。２２歳。

古賀結那（こが・ゆうな）神奈川県出身。城北信用金庫。２３歳。

▽同・女子ＳＳ、ＢＡ

平野流佳（ひらの・るか）大阪府出身。ＩＮＰＥＸ。２３歳。

戸塚優斗（とつか・ゆうと）神奈川県出身。ヨネックス。２４歳。

平野歩夢（ひらの・あゆむ）新潟県出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。２７歳。

山田琉聖（やまだ・りゅうせい）北海道出身。ＪＷＳＣ。１９歳。

清水さら（しみず・さら）滋賀県出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。１６歳。

小野光希（おの・みつき）埼玉県出身。バートン。２１歳。

冨田せな（とみた・せな）新潟県出身。宇佐美ＳＣ。２６歳。

工藤璃星（くどう・りせ）北海道出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。１６歳。

斯波正樹（しば・まさき）山形県出身。ＴＡＫＡＭＩＹＡ ＺＡＯ ＯＮＳＥＮ。３９歳。

三木つばき（みき・つばき）静岡県出身。浜松いわた信用金庫。２２歳。

竹内智香（たけうち・ともか）北海道出身。広島ガス。４２歳。

木俣椋真（きまた・りょうま）愛知県出身。ヤマゼン。２３歳。

長谷川帝勝（はせがわ・たいが）愛知県出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。２０歳。

荻原大翔（おぎわら・ひろと）茨城県出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。２０歳。

木村葵来（きむら・きら）岡山県出身。ムラサキスポーツ。２１歳。

▽同・女子ＳＳ、ＢＡ

村瀬心椛（むらせ・ここも）岐阜県出身。ＴＯＫＩＯインカラミ。２１歳。

岩渕麗楽（いわぶち・れいら）岩手県出身。バートン。２４歳。

深田茉莉（ふかだ・まり）愛知県出身。ヤマゼン。１９歳。

鈴木萌々（すずき・もも）宮城県出身。キララクエストク。１８歳。