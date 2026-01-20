Samsungが次期フラッグシップシリーズ「Galaxy S26」をまもなく発表するとみられるなか、同社の公式サイトに全3モデルの製品名が誤って掲載されたと報じられています。

↑次期モデルもこれまで通りの構成で投入へ（画像提供／Samsung）。

問題の文書は、Samsungのコロンビア向け公式サイトに掲載されたもので、現地銀行による無金利分割払いに関する案内資料です。そこには、現行モデルであるGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7といったフラッグシップ製品と並び、Galaxy S26シリーズのラインアップが記載されていました。

この資料から、Galaxy S26シリーズの正式名称は「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」の3モデル構成になることが確認できます。

これまでにはProモデルが追加されたり、Plusに代わって超薄型のEdgeモデルが投入されたりするといった噂もありましたが、結果的には例年どおりの定番ラインアップが維持される形となりそうです。

関連して、前世代にあたるGalaxy S25 Edgeの販売が低迷したことを受け、SamsungがEdgeシリーズそのものを中止したとの報告もありました。

また、2026年のSamsungは2月25日に「Unpacked」イベントを開催し、Galaxy S26シリーズを正式に発表すると噂されています。近年のUnpackedイベントは1月末から2月初旬に行われるのが通例でしたが、今回はおよそ1か月遅れる形です。

延期の理由は明らかになっていませんが、Edge後継モデルを急きょキャンセルし、従来のモデル構成に戻したことで、開発や発表スケジュールに混乱が生じた可能性が指摘されています。

発表まで残り1か月あまりとなりましたが、さらなる続報が注目されます。

