元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、黒タイツで美脚透ける 膝上ミニスカコーデに「悶絶級のスタイル」「ドキッとした」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】グラビア話題の44歳美人アナ「可愛さと大人の魅力が同居」美脚透ける黒タイツコーデ
◆竹中知華、ミニスカ×黒タイツで美脚スラリ
竹中は「おはよう今日は華華天国担当日 やたたたたたーーーー」とつづり、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）放送への喜びを表現。投稿された写真には、水辺の飛び石に笑顔で佇む姿が収められており、鮮やかなブルーのトップスにチェックの膝上ミニスカート、黒タイツを合わせたコーディネートで美しい脚を見せている。
◆竹中知華の投稿に反響
この投稿には「ドキッとした」「無邪気な笑顔がいい」「可愛さと大人の魅力が同居してる」「悶絶級のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
