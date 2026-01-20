“離れるため”に血みどろになっていく『トゥギャザー』場面写真解禁 「体を密着させたままトイレに」過酷な撮影エピソードも
気鋭の映画会社NEONが異例の大型契約で配給権を獲得した、＜身体変異＞×＜共依存＞ホラー映画『トゥギャザー』より、“離れるため”に血みどろになっていく倦怠期カップルを演じたキャストの過酷すぎる撮影裏話＆場面写真4点が解禁された。
【写真】血だらけ＆泥だらけになっても離れたい 『トゥギャザー』痛そうな場面写真
本作は、“離れたいのに、離れられない”恋愛共依存ボディー・ホラー。恐怖映画のサブジャンルであるボディー・ホラーの〈身体の突然変異〉と恋愛の〈共依存〉を融合させ、倦怠（けんたい）期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を、スリルとサプライズ、ブラックユーモア満載で描く。
長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、ふたりの穏やかな日常が暗転。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、ふたりが一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していく…。
『パラサイト 半地下の家族』などカンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作の北米配給権を6年連続で獲得した配給会社NEONが、全米大ヒットを記録したホラー映画『ロングレッグス』に続いて目を付けた本作。インディペンデント映画が集まり多くの業界人が注目していることで知られるサンダンス映画祭でお披露目された際には、名だたる配給会社が激しい争奪戦を繰り広げたことでも話題となった。辛口レビューサイト「ロッテントマト」では、批評家スコア90％（2026年1月現在）の高評価を得ている。
恋愛の深層心理をリアルに追求した本作を手がけたのは、NEONが本作で異例の大型契約を結び、すでにA24製作の次回作が決定しているオーストラリア出身の新人監督マイケル・シャンクス。
長い時間を共に過ごし倦怠期に差しかかったティムとミリーのカップルに降りかかる、恐怖と想像を絶する運命が描かれる本作。2人はハイキングの途中で迷い込んだ森の中の洞窟で過ごした一夜から、なぜか体の一部が密着し、物理的に“離れたくても離れられない”という最悪な状況に陥ることになる。
今回解禁された場面写真4点は、そんなティムとミリーが血だらけ＆泥だらけになってまで「離れたい」と奮闘する様子を捉えたもの。
超自然的な力に引き寄せられてしまうティムとミリーを演じたデイヴ・フランコとアリソン・ブリーは、実生活でも夫婦。撮影では実際に体を張って挑んだそうで、デイヴは「撮影では体をあちこちに投げ出して、文字通り全身が痣だらけになりました！砂利の上で引きずられたり、壁にたたきつけられたり、そんな撮影ばかりで全身いたるところに痣ができたんです。全部写真を撮ってコレクションにしています（笑）」と、ユーモアを交えながら振り返る。
さらに体が密着するシーンでは、VFXではなく実際に特殊メイクで互いの体をくっつけていたため、一日中一緒。互いのトイレにまで連れ立って行かなくてはならなかったという。シャンクス監督は「こんな撮影は彼らが私生活で夫婦だからこそ実現できました。体を密着させたまま一緒にトイレに行ったりは、他の俳優には絶対に頼めませんから。彼らは完璧なパートナーでした」と感謝を述べている。本当の夫婦が身体を張って熱演した、倦怠期カップルの奮闘ぶりに注目だ。
映画『トゥギャザー』は、2月6日より全国公開。
