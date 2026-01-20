『ほどなく、お別れです』浜辺美波×目黒蓮の魅力詰まったキャラビジュ＆古川琴音、北村匠海ら捉えたPV解禁
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する、2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』より、エピソードPVとキャラクタービジュアルが解禁された。
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺美波）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒蓮）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
浜辺、目黒のほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里、古川琴音、北村匠海ら総勢10名の実力派キャストが集結し、作品を豪華に彩る。
この度、美空と漆原が葬儀を担当することになるそれぞれの家族に焦点を当てたエピソードPVが完成。第1弾では、不慮の事故でお腹の子と共に命を落とした妻・玲子（古川）と、妻とお腹の子を同時に亡くし、現実を受け止められない夫・亮太（北村）を描く柳沢家の、本作の入り口となるエピソードを届ける。
自身の葬儀に“現れた”玲子から伝言を預かった美空。その事情を聞いた漆原は、憔悴しきった亮太に一つのバッグを差し出す。「玲子が来たんだ」と、バッグを手に取り驚く亮太。「あの人に伝えてください」と、美空に託した、亡き妻の切なる最期の願いとは――。そして、美空と漆原は、夫婦の想いを繋ぎ、どのような葬儀を執り行うのか。「読み進めるのが恐いくらい、入り込んでしまった（北村）」「残していく側の気持ちを、改めて考え直した機会になった（古川）」と語る、温かい涙があふれる夫婦愛に注目だ。
第2弾の久保田家（志田＆渡邊）、第3弾の長野家（野波＆西垣＆久保＆原田）は、東宝公式YouTubeにて、順次公開予定。
さらに、美空と漆原それぞれの魅力が際立つキャラクタービジュアルも到着。葬祭プランナーの制服を身にまとい、やさしく微笑む美空と、真剣な眼差しの漆原。作品の温かな世界観を感じさせる背景に包まれた、印象的なキャラクタービジュアルとなっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、2026年2月6日全国公開。
