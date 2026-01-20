ももクロ、LIVE Blu-ray & DVD『夏のバカ騒ぎ2025』発売記念「夏バカ祭 モノノフedit ver.」がSNS全方位ノンストップ配信スタート
ももいろクローバーZが、LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のリリースを記念して実施されていた「夏バカ祭」投票企画が終了。その結果となる「夏バカ祭 モノノフedit ver.」がももクロ・キングレコード・EVIL LINE RECORDSのSNS全方位でノンストップ配信スタートした。
「夏バカ祭」投票企画は、ライブで披露された計169曲から“これぞももクロの夏ライブだ”という1曲を選ぶ総選挙を行い、トップ10になった10曲を期間限定でノンストップ配信するといった内容。
今回公開された映像は、「夏バカ祭」での投票割合が高かったTOP10の楽曲を繋ぎ合わせた映像となっており、夏ライブ定番楽曲や根強い人気を誇る楽曲など、ももクロの夏ライブをぎゅっと濃縮した内容となっている。どの楽曲がランクインしているのか楽しみながら、各年の夏の熱狂的なハイライトを思い出してほしい。
「夏バカ祭 モノノフedit ver.」
放映期間：1月20日(火)〜1月27日(火)22:00
■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年3月4日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG
特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
［Blu-ray］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIXM-633〜5
収録枚数：3枚組
価格：\14,000（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIBM-1139〜43
収録枚数：5枚組
価格：\14,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
▼映像特典
ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-
▼封入特典
・夏之馬鹿桃御神金護符
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード
※初回製造分のみ
▼セットリスト
【DAY1：2025年8月2日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1.Re:volution
2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)
3.ワニとシャンプー
4.CONTRADICTION
5.BIONIC CHERRY
6.Acceleration
7.ココ☆ナツ
8.ROCK THE BOAT
9.ももいろ太鼓どどんが節
10.stay gold
11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12.孤独の中で鳴るBeatっ！
13.走れ！ -ZZ ver.-
14.Hanabi
15.BLAST！
16.GODSPEED
17.ツヨクツヨク
18.Event Horizon
19.Re:Story
＜ENCORE＞
20.天手力男
21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
22.コノウタ
23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
【DAY2：2025年8月3日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1.天手力男
2.ロードショー
3.ワニとシャンプー
4.泣いてもいいんだよ
5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
6.Nightmare Before Catharsis
7.ココ☆ナツ
8.堂々平和宣言
9.ももいろ太鼓どどんが節
10.Re:volution
11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12.Chai Maxx
13.走れ！ -ZZ ver.-
14.Re:Story
15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団
16.BLAST！
17.On Your Mark
18.ツヨクツヨク
19.Acceleration
20.Hanabi
＜ENCORE＞
21.Event Horizon
22.レナセールセレナーデ
23.愛を継ぐもの
24.キミノアト
▼応援店特典
「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
