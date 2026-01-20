原口一博衆院議員が２０日、国会内で会見を行い、新党・中道改革連合に合流しないことを正式に表明した。次期衆院選には、政党化を目指す自身の政治団体「ゆうこく連合」から、佐賀１区で立候補する。

立憲民主党・公明党の合流と新党設立の動きが明るみになって以来、自身のＸやユーチューブで、「（新党に入れば）人間のクズに成り下がる」などと連日語ってきた原口氏。この日の会見でも、「中道」の共同代表になる予定の野田佳彦氏への怒りが収まらなかった。「野党の顔で体制にすり寄っていた人が分かってきた」とし「古い政治が終わろうとすれば、出てくるのが野田佳彦氏です」と猛批判。「野田佳彦氏とは、もう２度と同じ天を仰がない」と宣言したうえで「私も不徳の致すところで、彼を代表に押し上げて戦ったことがあります。本当に人を見る目がない」とこぼした。

立憲の安住淳幹事長からは１４８名の衆院議員中、１４４名が「中道」に所属すると説明されたと話し「結論から言いますと、彼らには従いませんでした。『ゆうこく連合』という政党を立ち上げることを決意しました」と明言。立民から末松義規衆院議員１人が合流するとしたが、末松氏自身はこの日の会見には「不慮のけがで」（原口氏）出席しなかった。

「ゆうこく連合」は現在は原口氏、末松氏の２人の国会議員が所属。衆院選までに、政党要件の５人を満たすべく奔走するという。また、次期衆院選（２７日公示、２月８日投開票）には５０人を立てる予定だといい、原口氏は「今のところ２０人ほどは決まっている。３０人は新党に持って行かれちゃったので、これから代わりを立てる」と述べた。