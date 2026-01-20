PUFFYが、デビュー日となる5月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival＞の開催を発表した。

1996年5月13日にデビューシングル「アジアの純真」によるデビューから2026年でデビュー30周年を迎えるPUFFY。様々な作家陣による楽曲の数々を2人の飾らないキャラクターでお送りするアニバーサリーライブになりそうとのこと。

そして、同日にはPUFFYの2人が選曲を行ったアナログ盤『30th Anniversary』の発売も決定した。A面には「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」をはじめ、「これが私の生きる道」「MOTHER」「ブギウギ No5.」、「愛のしるし」とライブでも欠かせない楽曲を収録。B面には、アニメ『Hi Hi PUFFY AMIYUMI』のテーマ曲「Hi Hi」の他、「くちびるモーション」、「誰かが」、「All Because Of You」、「Bye Bye」、「Go Baby Power Now」の全12曲を収録している。

ブックレットには、デビュー前のPUFFYが担当していたレギュラーラジオ番組、FMヨコハマ「無理・問題NIGHT」のリスナー向けに作られた『PUFFY新聞』が、メンバー手書きによる新規描き下ろしで復活封入。ジャケットには、30周年の節目にヒグチユウコによって描き下ろされたキービジュアルがデザインされ、完全生産限定盤、パステルブルーヴァイナルでのリリースとなる。本作品は、本日より各ショップにて予約受付がスタートしている。

◆ ◆ ◆

◾️大貫亜美 コメント

すぐやめるんだと思っていたあの時からもう30年…。

どこの馬の骨ともわからないウチらをビシビシと鍛えてくれた奥田先生ちゃん…。

あたたかく見守ってくれた皆々様…。ほんまありがとうな！

まだまだずっと楽しいままのパフィーをぜひ観に来ておくんなまし！！

◆ ◆ ◆

◾️吉村由美 コメント

ほんとのほんとの30周年当日

日本中、いや世界中のみんな

「うちらんとこ こないか？」

◆ ◆ ◆

◾️＜PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival＞ 日時：2026年5月13日（水） OPEN18:15 / START19:00

会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット料金：￥8,000（税込）

一般発売日 : 3月28日（土）10:00

お問い合わせ：DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/

◾️『30th Anniversary』（アナログ盤）

発売日：2026年5月13日（水）

予約：https://lgp.lnk.to/PUFFY_30th_Vinyl 価格：5,000円（税込）

品番：MHJL-479

仕様：完全生産限定盤 33 1/3RPM. カラーヴァイナル（パステルブルー）

ブックレットには、デビュー前のPUFFYが担当していたレギュラーラジオ番組、FMヨコハマ「無理・問題NIGHT」のリスナー向けに作られた『PUFFY新聞』が、メンバー手書きによる新規描き下ろしで復活封入！

発売元：Sony Music Labels Inc. ▼収録内容 ※全12曲収録

＜Side A＞

1.アジアの純真｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

2.これが私の生きる道｜作詞・作曲 奥田民生

3.渚にまつわるエトセトラ｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

4.MOTHER｜作詞・作曲 奥田民生

5.愛のしるし｜作詞・作曲 草野マサムネ

6.ブギウギ No.5｜作詞・作曲 奥田民生

＜Side B＞

1.Hi Hi｜作詞・作曲 Andy Sturmer

2.くちびるモーション｜作詞・作曲 吉井和哉

3.誰かが｜作詞・作曲 チバユウスケ

4.All Because Of You｜作詞・作曲 Butch Walker / Avril Lavigne

5.Bye Bye｜作詞・作曲 志村正彦

6.Go Baby Power Now｜作詞・作曲 John Spencer