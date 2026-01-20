楽天は２０日、２月１日からの春季キャンプのメンバーを発表した。

ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して加入した伊藤光捕手は２軍スタート。ベテランの岸孝之投手や、左肩手術からの復帰を目指す早川隆久投手も２軍（沖縄・久米島）メンバーに名を連ねた。

ルーキーではドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝、同２位・伊藤樹投手＝早大＝、同３位・繁永晟内野手＝中大＝、同６位・九谷瑠投手＝王子＝、同７位・阪上翔也外野手＝近大＝の５選手が１軍（沖縄・金武）スタート。１１年ぶりに国内復帰した前田健太投手も順当に１軍メンバーに入った。

〇１軍メンバー【沖縄・金武】

【投手（２３人）】

藤原聡大、コントレラス、古謝樹、前田健太、荘司康誠、伊藤樹、ウレーニャ、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、九谷瑠、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、日當直喜、瀧中瞭太、泰勝利、西口直人、林優樹、今野龍太、大内誠弥、内星龍

【捕手（４人）】

太田光、堀内謙伍、石原彪、水上桂

【内野手（１１人）】

小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、村林一輝、鈴木大地、ボイト、黒川史陽、繁永晟、平良竜哉、入江大樹、小森航大郎

【外野手（９人）】

辰己涼介、ゴンザレス、中島大輔、マッカスカー、佐藤直樹、阪上翔也、武藤敦貴、小郷裕哉、吉野創士

〇２軍メンバー【沖縄・久米島】

【投手（１５人）】

岸孝之、早川隆久、酒居知史、渡辺翔太、宋家豪、坂井陽翔、鈴木翔天、辛島航、古賀康誠、柴田大地、伊藤大晟、徳山一翔、松田啄磨、中沢匠磨、蕭齊

【捕手（５人）】

伊藤光、田中貴也、ＹＧ安田、大栄利哉、島原大河

【内野手（７人）】

渡邊佳明、伊藤裕季也、ワォーターズ、青野拓海、陽柏翔、岸本佑也、金子京介

【外野手（５人）】

田中和基、吉納翼、前田銀治、幌村黛汰、大坪梓恩