「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」──昨年末の声明から約3週間、1月20日に『FNNプライムオンライン』が女優の米倉涼子（50）が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されていたことを報じた。2月13日に配信を控えている主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』公開直前での書類送検報道。この報道に同作の関係者は意外な反応を示したのだった──。

【写真を見る】米倉の小学校・中学校の卒業アルバム写真。真面目で、派手な印象はなかったという。パートナーのアルゼンチン人ダンサー・X氏と踊る米倉も

米倉を巡っては、昨年9月から体調不良でイベントを相次いでキャンセル。全国紙社会部記者が語る。

「昨年夏、米倉さんとパートナーであるアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与している疑いで、関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が関係先の家宅捜索を行いました。一連の捜査によって、複数の違法薬物が押収されたそうです」

事実上の活動休止状態が続いていた米倉だったが、着々と公開準備が進められていたのが2月13日にアマゾンプライムで全世界配信される前出『エンジェルフライト』だった。スポーツ紙記者が語る。

「2023年にプライムビデオで配信された『エンジェルフライト』は、異境の地で亡くなった人の遺体を国境を越えて故国へ送り届ける『国際霊柩送還士』の活躍を描いた作品で、米倉さんは羽田空港内に事務所を構える『エンジェルハース』の敏腕社長役を演じています。

『ドクターX』（テレビ朝日系）に続く、彼女の代表作となり得る作品と言われていて、莫大な制作費が注ぎ込まれていたそうです」

今月14日は『エンジェルフライト』続編の予告動画が解禁。向井理、城田優、遠藤憲一、松本穂香ら主要キャストのコメントも公開された。米倉の"書類送検"報道は、同作の関係者向け試写会の前日の一報だった。映画関係者が明かす。

「1月21日に都内の撮影所で『エンジェルフライト』の完成試写会が予定されていました。キャストやスタッフらの出席が決まっていて、米倉さんの参加もギリギリまで調整中となっていました。

しかし、今回の書類送検を受けて、急遽、出演者全員の試写会出席は見送られ、米倉さんが姿を現わすこともなくなりました」

主演を務める米倉の書類送検に、配信を直前に控えた同作映画に影響はないのだろうか。

「『エンジェルフライト』が劇場公開でしたら、スポンサーへの配慮や映画館への抗議などで公開中止などの厳しい状況になる可能性もありましたが、今回は配信映画で会員が視聴するので影響なく予定通り2月13日配信で進められています」（同前）

元日に米倉はファンに向けて『待っていてくれてありがとう』といった趣旨のメッセージを発信していた。雲隠れが続く米倉、いつ公の前に姿を現わすのだろうか。