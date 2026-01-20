熊本からベルギー2部ベフェレンに期限付き移籍していた道脇豊が福岡へ移籍

アビスパ福岡は1月19日、FW道脇豊がロアッソ熊本から完全移籍で加入したことを発表した。

現在サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップに出場しているため、大会終了後にチームに合流する。

道脇は16歳のときに熊本でJ2デビューを飾り、2024年7月からベルギー2部ベフェレンへ期限付き移籍。昨季は公式戦24試合で4得点を記録。今季はここまで公式戦8試合で1得点だった。1年半の欧州挑戦を経て、日本復帰を決意した。

道脇は現在U-23日本代表の一員としてAFC U-23アジアカップに出場中。準々決勝のヨルダン戦ではPKがGKにセーブされるも、GKが喜んでいる間にバウンドしたボールがゴールに吸い込まれる幸運なPKを蹴ったことでも注目を集めた。クラブを通じて「自分を本気で変えるためにこのクラブへの加入を決断しました」と新天地での意気込みを明かしていた。

身長190センチの長身を誇る伸び盛りのストライカーの加入に福岡ファンも興奮。SNSでは「ほんとにキター！」「熊本の至宝」「期待しかない」「久々に明るいニュース」「頼りにしてるぞ」「FWは激戦区やな」「絶対的エースに成長してほしい」「大型FW待望の加入」「ずっと見たかった選手が福岡に」「U-23で優勝しての合流楽しみにしてます」と期待のコメントが多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）