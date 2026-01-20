明治から昭和にかけ、軍都・熊本には「二本木遊廓」と呼ばれる巨大な色街があった。当時の写真館には娼妓たちのブロマイドが残されている。着物を着こなし、気品すら漂わせている彼女たち。だが、その華やかな姿の裏側には……。

【画像】“東雲楼一の美人”と言われた「しののめ（東雲）」のブロマイドがコチラ〈表情はどこか寂しげで…〉

ここでは、ノンフィクション作家の澤宮優氏による『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋。貴重な古写真と共に、かつてこの町にあった遊廓の記憶を紐解く。

◆◆◆

明治の娼妓のブロマイド

新町の冨重写真所では、明治時代、娼妓らのブロマイド写真を作っていた。坪井川に面した場所に、今も往時の社屋が残る。ブロマイドは娼妓が馴染みの客に渡していたものである。



冨重写真所（2026年撮影）©文藝春秋

当時のブロマイドの中には、東雲楼で一番の美人と言われた「しののめ（東雲）」という娼妓の写真が残されている。薄い色の着物に濃いめの帯をつけ、丸髷を結っている。細面で、確かに整った顔立ちだが、無表情でどこか淋しげである。

また、当時の東雲楼も確認できる。水前寺公園を彷彿させる大庭園と松の木々、大きな築山、背後には三階建ての大楼が見える。

娼妓らの写真については、『写真の先駆者 冨重利平作品集』（荒木精之編、昭和52年〈1977〉）に詳しい。そこには「粋すじの人達」という見出しで以下のように記されている。

〈 明治の熊本は鉄道唱歌に歌われるように、名実共に「九州一の大都会」であった。六師団が代表する軍都として、五高が示す文教の都、さらに官公庁の九州統轄の中心として第一等の都市であった。この社交の中心となる花柳界（筆者注：芸妓や娼妓の世界）も大きな役割をもっていた〉

作品集では、娼妓らが着物姿で様々なポーズを取っている。明治中期〜後期の写真である。

冨重写真所四代目の冨重清治は語る。

「娼妓らは個人個人で来ていたんです。自分の旦那やひいきの客などに写真を配るわけですが、そのとき自分の源氏名も書いておく。お客さんたちが財布などに入れて持ち歩けるように、名刺型の大きさになっています。芸能人のブロマイドと同じですね」

構図はバストアップだけでなく、明治期にしてはユニークなものもある。

例えば市玉という娼妓は、カメラに向かって後ろ向きになり、正面の大きな鏡に顔を写している。要は一枚の写真で後ろ姿、バストアップの二通りの姿を見ることができるわけである。顔もかわいらしいが、背中の帯（お太鼓）と日本髪に結ったうなじがなまめかしい。冨重利平の長男・徳次の撮影である。

夕霧という娼妓は椅子に座り、本が数冊置かれたテーブルに右肘をついている。これも徳次の撮影で、明治中期である。口元はきりりと締まり、目つきもしっかりしていて理知的な雰囲気である。

知的という点では、袴姿に本を持たせ、女学生の雰囲気の一蝶という娼妓の写真もある。本棚、机の傍らにバイオリンを弾く格好で写っている娼妓もいる。

他にも、横長の椅子に身を横たえるように座った娼妓、煙草盆が置かれキセルを持って座っている娼妓、羽織に肩掛けで花籠を持った娼妓、花びらを顔のそばに近づけ見つめる娼妓など様々である。

写真が極めて高価だった時代に、自ら写真館を訪れてブロマイドをつくる。その構図も、官能的というより気品を感じさせるものばかりで、二本木遊廓の一流の娼妓であるというプライドを感じるのである。

貧しい農家などの娘を売買

少女たちはどのようにして二本木遊廓に売られてきたのだろうか。

明治42年（1909）に発刊された『熊本の遊びところ』には、二本木遊廓の各店ごとの紹介と主な娼妓の源氏名、実名、出身地が記されている。一流どころの妓楼を見てみると、三橋楼は、大阪、兵庫、愛媛、下関、神戸、和歌山、京都、名古屋など関西方面が多く、九州では大分、長崎の島原が多いが、県内では阿蘇、天草が多い。東雲楼は京都、福岡、長崎、佐賀、大分と熊本県外も多く、県内では飽託郡、八代市、山鹿、宇土と各地に広がっている。とくに大正期や昭和初期は農家の生活苦は深刻で、少女たちは“口減らし”のために売られた。男子の場合、次男、三男は軍隊に志願させられた。

よほど客がとれないと借金は減らない仕組み

大正14年（1925）に入江護幸が著した『南國紅燈夜話―熊本花流史』という本によれば、娘が遊廓へ売られる場合、彼女の実家に妓楼側から一定の身代金が支払われた。いわば人身売買だが、「人身抵当」という言葉で糊塗した。

貧しい農家はこの金でしのぐが、実は娘の賃金の前借りに過ぎなかった。娘はこの「前借金」に応じて決められた年季まで妓楼で働く。前借金は通常2、30円から50円が相場であった。明治30年代の小学校教員の初任給は8円から9円と言われており、現在の初任給が20万円程度として換算すれば、明治の1円は現代では2万円強の価値になる。身売金20円は現在では四十数万円、50円だと百数十万円という計算になるが、そこまでの前借金を受ける娘は殆どいなかった。

また年季というのも絵に描いた餅で、年季までに前借金を完済することは難しかった。日常の諸雑費が借金に加えられ、よほど客がとれないと借金は減らない仕組みになっていたからである。

歳を重ねた娼妓は、客が取れなくなると客引きや仲居となる。中には仲居の主任になって娼妓を庇ったり、上客をつけてやるなど、娼妓の側に立つ者もいた。うまく行けば身請けされて嫁に行く娼妓もいたが、他の格下の店へ鞍替え、つまり転売されるケースもあった。

娼妓や遊女のことを「川竹の流れの身」とも言うが、川に浮き沈みして定まらないところからそう呼ばれた。そのような境遇から、娼妓たちは「錦を纏った乞食」「畳の上の科人」「籠の鳥」などと形容された。

昭和になると大阪や福岡の久留米、長崎の島原などの出身者が見られ、熊本県内だと阿蘇、湯島（現上天草市）などが多かった。湯島は有明海に浮かぶ小島である。

〈「処女ではいけないから、大阪に行く前に…」悪徳“女衒”が10代の少女を騙して“貞操”を奪った卑劣すぎる手口とは〉へ続く

（澤宮 優／Webオリジナル（外部転載））