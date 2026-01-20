引退から46年も経つが、いまだ輝きを放ち続けているアイドル・山口百恵。様々なタイプの歌手、アイドルが次々と生まれた1970年代のエンタメシーンの中でも、彼女の存在は“衝撃”だった。

21歳で「パーフェクト」な引退

そして大衆は、ずっと山口百恵を諦めきれなかった。引退してからも芸能活動中と同じく、もしかしたら活動中以上に、百恵さんの姿と情報を求め続けたのだ。



それは彼女の芸能人生が完璧だった証拠、と言える。1973年にデビューし、歌手、俳優として結果を出し続けた7年間。そして、選んだお相手は、ゴールデンコンビと言われた俳優・三浦友和。さらにはコンサートで自分の言葉ではっきりと、

「私が好きな人は三浦友和さんです」

とファンに恋人宣言。そして結婚を45日後に控え日本武道館で行われたファイナルコンサートでは、最後の曲を歌う前に、

「私のわがまま、許してくれてありがとう。幸せになります」

と語り、ステージにマイクを置き、去っていったのだ。「さよならの向う側」という名曲を残して――。

パーフェクト、である。全盛期に辞めるという選択に賛否両論はあったにせよ、ファンへの義理の通し方は、否定的意見の人さえ文句のつけようがないものだった。

しかもこのとき、山口百恵さんはまだ21歳。人生何周目なのか。彼女は、すべてにおいて早いのである。わずか13歳でオーディション番組「スター誕生!」に友達と一緒に応募。見事決戦に進み、十何社ものスカウトマンがプラカードを挙げた。

その後ホリプロに入り、1973年「としごろ」でデビュー。その翌年、1974年にはもう、夫となる三浦友和とグリコのCMで共演するのだ。

初対面での夫・三浦友和の印象は…

当時山口百恵15歳、三浦友和22歳。百恵さんは初対面の印象を、著書『蒼い時』にこう書いている。

〈緑地公園にトレーニングに来ているスポーツ選手という印象を持った。即座にそう思えるほど、彼は健康的だった。しばらく間があって、スタッフから紹介され、挨拶を交わした。「よろしく」 別に笑顔も作らずに、彼はそのひと言だけを置き去りにした〉（山口百惠著『蒼い時』集英社文庫）。

続けて、このぶっきらぼうさに「肩すかしを喰わされ」たとしながらも、少しも不快ではないことに驚いた、と回想している。

三浦友和も、初対面について著書『相性』で振り返っている。

「当時のアイドルは、みんなキラキラしていて、屈折している自分からすると、あの優等生ぶりが鼻についた。ところが彼女は、そういうお決まりの雰囲気がありませんでした。私のほうはというと、不愛想で嫌な感じだったと、当時を振り返って妻は言います」（三浦友和著『相性』小学館文庫）

思わず「実は嫌な感じではなかったそうですよ」と、時空を超えてお節介な口を挟みたくなるような、微笑ましい恋の始まりの記述だ。

その後、このグリコのCMをきっかけに、三浦友和は百恵さん主演の映画『伊豆の踊子』の相手役に抜擢されるのである。それは実は予定になかったことで、西河克己監督が「このコマーシャルに出ている彼にしたい。でなきゃ俺は監督を降りる」と三浦を猛プッシュしたという。運命の歯車というものは、本人たちの知らぬところで勝手に誰かが回しているものだとつくづく思う。

そして、この「伊豆の踊子」が大ヒットし、二人はその後、映画・ドラマともに何作も共演。ゴールデンコンビとなり、絆を育んでいく。『絶唱』『春琴抄』といった文芸作品、大映ドラマ「赤いシリーズ」（1974年〜1980年 全9作）、サンフランシスコロケの『ふりむけば愛』など、リアルタイムで追いかけ、二人の姿に心を熱くした人も多いだろう。

ファンが「復帰しなくていい」と語った理由

ファンにとって、このカップル成立は、映画やドラマがリアルになる感覚。とはいえ、21歳、さあこれからという若さで大好きなスターが引退するのだから、寂しさは計り知れないものがあっただろう。スタッフも慌てたはずだ。それでも、百恵の決断を応援する人は多かった。

『蒼い時』には、引退時の周囲の反応も書かれており、いつも地方を共に回るバンドメンバーはコンサートでの「恋人宣言」のあと、とても喜んでくれたという。

昨年12月25日に放送された「昭和100年SP 決定的映像！心に刻まれた100人」（フジテレビ系）では、ファンの祝福の様子を見ることができた。山口百恵さんは16位にランクイン。日本武道館で行われたファイナルコンサート直前の映像が流れ、全国から別れを惜しむファンたちが、涙をこらえながらコメント。しかも、「辞めないで」ではなく、

「復帰しなくていい。百恵ちゃんはきっとしない。このまま幸せになって」

と言うファンが意外なほど多かったのだ。「結婚が女性にとって一番の幸せ」と考えられていた時代というのもあるだろうが、決してそれだけではない、熱いファン心を感じた。

そしてもう一人、二人の結婚を潔く祝福したのが、当時、百恵さんが所属していたホリプロの社長だった堀威夫氏。百恵さんも三浦友和も、この堀氏こそ「結婚の一番大きな壁」と考えていたという。

しかし、実際は違った。「何より百恵の意志であるから受け入れたい」と語り、承諾した。堀氏は、「昭和100年の100人 スタア篇」（文春ムック）のインタビューで、当時をこう振り返っている。

〈言葉を失うほどのショックでした。（略）引き止める余地のないほど、百恵の眼差しから強い意思を感じました。（略）今もたまに電話で話をしますが、復帰の話はまったくしません。私自身、復帰はないとずっと確信しています。「大和桜は花と散れ」――。百恵はそういう女性でした〉

引退直前に百恵さんは自伝『蒼い時』（集英社）を出版。センセーショナルな内容で話題になったが、40年以上が経ち、世の中の在り方が大きく変わった今読むと、改めて驚く。書いた百恵さんにも驚くが、ここまで書くことに口を挟まなかった事務所や家族、そして三浦友和にも驚いてしまう。それほど家庭環境や三浦との交際について細かく書かれている。さらには、性の考え方も赤裸々に書かれている。

けれど「激白」や「暴露」という言葉は当てはまらない。どちらかというと、散々流されてきた玉石混交の情報に対し、自分の言葉でしか真実は伝わらないだろうから、言えることは自分で言おう、と腹をくくったイメージがある1冊である。

個人的に印象的だったのが、昔からテレビや雑誌で何度も見た、百恵ちゃんが「家計を助けるために新聞配達をした」という健気エピソードが、実は「誰かいないかと近所の方に聞かれて、夏休み、特に予定が入っていない自分が引き受けた」という理由だったというくだり。

〈後に、「家計を助けるため」という美談・根性物語になってしまったのには、私自身ポッカリ口をあけて驚くより外になかった〉

全く違った山口百恵像が勝手に作り上げられていくことに対する、苦笑のようなものが見えてくる。

長男の入園式でカメラマンに「ビンタ事件」も…

百恵さんがもし復帰してくれたら……と多くの人が望んだ「if」はやってこなかった。これは予想通りだ。しかし彼女の楽曲を、シンガーソングライターになった長男・三浦祐太朗が、令和の時代に歌い継ぐという現在地は、誰も予想していなかったことだろう。彼自身も、幼少期はかなりの「マスコミ追跡」に遭った一人。芸能界入り自体が意外だった。

百恵さんが引退して4年後に祐太朗は誕生。まだまだ「百恵伝説」冷めやらぬなか、報道が過熱。「百恵番」と呼ばれる記者が突撃することも多かったのだ。

1989年4月にはこんな事件が起こった。当時4歳だった祐太朗の、幼稚園の入園式。式が始まる前からすでに、自宅前と幼稚園前には報道関係者が集まり、その晴れ姿を狙うカメラの数は次第に増えていったという。

