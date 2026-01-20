「いつきても大丈夫よ」第1子誕生間近の城咲仁、着々と進む“赤ちゃんお迎え”準備に「幸せが溢れてる」「素敵パパ」「待ち遠しいですね」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。第1子の誕生を控え、妻でタレントの加島ちかえ（36）と共に、着々と進む“赤ちゃんお迎え”の準備風景を公開した。
【写真】「幸せが溢れてる」「素敵パパ」家族車のシートで幸せそうに眠る加島ちかえをバックに笑顔の城咲仁
城咲は「今日はリビング用に続き寝室用のベビーベッドを組み立ててお布団カバーなど水通ししてベビーをむかえる準備！」と写真を添えて報告。「いつきても大丈夫よ」「城咲仁パパになる準備万端です」と心境をつづった。
そのほかの写真では、先月に納車を報告したばかりの愛車の2列目シートで愛犬・サブレちゃんと共に幸せそうに寝入っている加島の様子も公開した。
コメント欄には「幸せが溢れてる」「素敵パパ」「いや〜楽しみですね」「待ち遠しいですね」などの声が寄せられている。
