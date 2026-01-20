「いつきても大丈夫よ」第1子誕生間近の城咲仁、着々と進む“赤ちゃんお迎え”準備に「幸せが溢れてる」「素敵パパ」「待ち遠しいですね」

「いつきても大丈夫よ」第1子誕生間近の城咲仁、着々と進む“赤ちゃんお迎え”準備に「幸せが溢れてる」「素敵パパ」「待ち遠しいですね」