1980年、山口百恵さんが引退して4年後に長男・祐太朗が誕生。まだまだ「百恵伝説」冷めやらぬなか、報道が過熱。「百恵番」と呼ばれる記者が突撃することも多かった。

長男の入園式でカメラマンに「ビンタ事件」も…

1989年4月にはこんな事件が起こった。当時4歳だった祐太朗の、幼稚園の入園式。家族が車で式に向かう途中、信号のタイミングで、手柄を急ぐカメラマンたちに囲まれてしまったのだ。

阻止しようと三浦友和がドアを開けると、カメラを母子に向けて連写。友和とカメラマンの押し問答になったが、それでも収まらず、百恵さんも車外に出て、たまらず子どもを守るためカメラマンに平手打ちするまでになってしまったという。

「『やめて下さい！ なんだと思っているんですか！ 子供が怖がっているんです。やめてって、言ったでしょ！』

そう言うや、百恵さんの平手はカメラマンの頬を捉えていた」（山川敦司氏「アサ芸プラス」2022年5月28日）

騒動が大きくなり、親子は入園式を欠席。当然のことながら批難はマスコミ側に集中し、取材のあり方が問われた。次男・貴大の入園式はトラブルもなく、無事参加することができたという。

入園式に行けなかった三浦祐太朗も、現在41歳。百恵さんの歌の才能だけでなく、ステージに立ち、歌を届けるという「覚悟」も受け継いでいるのだろう、と感じるアーティストとなっている。ライブで山口百恵の歌を歌うその声は、MCでの「のんびり好青年」とは別人のように激しく深く、ちょっと怖いほどである。

「青い性路線」と「まごころ」

山口百恵がここまで伝説化・神格化されているのは、潔い生き方はもちろんだが、やはり突出した才能ゆえ。彼女のステージでは、「山口百恵」本人ともう一人、強い意志を持つ楽曲の主人公、両方が生きていた。

その成長の過程も一筋縄ではない。デビュー曲「としごろ」はパッとしなかったものの、2曲目の「青い果実」からグッと個性が際立ち、大ヒット。というのも、「あなたが望むなら 私なにをされてもいいわ」（作詞：千家和也、作曲：都倉俊一）という、14歳だった百恵さんが歌うには、あまりにも早熟な内容だったからだ。中学生に性を連想させる歌を歌わせるなど現代ではほとんど考えられないが、当時としては売れるための「戦略」の一つ。世間では「青い性路線」と揶揄された。

「あなたに女の子の一番大切なものをあげるわ」（作詞：千家和也、作曲：都倉俊一）という歌詞から始まる「ひと夏の経験」リリース時には、「女の子の一番大切なものって何だと思いますか」と質問する取材陣が数多いたが、百恵さんが「まごころです」と答えたのは有名な話だ。

2025年夏に開催された、山口百恵作品をフルオーケストラで演奏する「西本智実『ノスタルジー』with三浦祐太朗-山口百恵名曲集2025-」では、「青い果実」もセットリストに並んでいた。

きわどい言葉のなかに秘めた、まごころ、募る恋心も歌い継がれていく。

百恵自身が作りあげた「チーム百恵」

山口百恵というブランドが確立された楽曲といえば、やはり1976年の「横須賀ストーリー」だろう。ここから百恵さんのヒット伴走人となるのが、作詞阿木燿子・作曲宇崎竜童コンビ。実は彼らの起用は、百恵本人の要望だった。あとからそれをマネージャーに聞かされた宇崎もこれには驚いたようで、インタビューでこう回想している。

「マネージャーの方もすごいですよね。17才のアイドルが『あの人たちに曲を書いてほしい』と言って、『OKわかった』と承諾するなんて、当時ではあり得ないですから」（「Real Sound」2024年10月20日）

宇崎竜童・阿木燿子といった作詞・作曲家だけではない。彼女は「ただ歌って終わり」ではなく、ぬくもりのある自分のステージを作るため、照明、演出、音響、すべてにおいて、気兼ねなくディスカッションできるスタッフを求めた。10代のアイドルが、所属会社に申し出て、自身の気持ちを汲んでくれる人を集め、「山口百恵プロジェクト」を作り上げたのである。異例中の異例のことだった。

だからこそ彼女のパフォーマンスは毎回歌だけでなく、一つのドラマを感じることができたのだろう。

18歳での結婚ソング「秋桜」

この「横須賀ストーリー」で、彼女は大人のアーティストにイメージチェンジが成功。その後、「イミテイション・ゴールド」や「プレイバックPart2」「絶体絶命」などで唯一無二のポジションを確立し、引退の1980年まで大ヒットを飛ばし続けるのである。

その華麗なるディスコグラフィーの中に、1977年、早くも山口百恵さんの引退を予言したような歌が一曲ある。さだまさしが作詞・作曲した「秋桜」だ。次の日嫁ぐ娘が母を思う名バラードである。

とはいえ、その一つ前のシングルは、強い女性路線の「イミテイション・ゴールド」。そして当時百恵さんはまだ18歳、友和との恋愛が噂になる前だ。なのに、さだまさしは、なぜ早くも彼女に結婚ソングを書こうと思ったのか。

山口百恵自身もまだ、

「百恵ちゃんにはピンとこない曲でしょ」

というさだの言葉に、

「はい。実感が湧かないんです。だから上手に歌えないんです。すいません」

と返したという。実は当時からさだは、山口百恵を見て「芸能界にあまり長くいない人」と予感していたそうだ。それが「秋桜」の楽曲のイメージへとつながったという。

引退コンサート当日、山口百恵からのメッセージ

そして3年後、山口百恵は、その予感の通り結婚し引退の道を決意。1980年10月5日、日本武道館で引退コンサートを行ったのだった。

同じ日、大阪でコンサートを終えたさだまさしは、山口百恵からのメッセージをホテルで受け取った。そこには、こう記されていたという。

「さださんがこの歌を作ってくれた意味がやっと分かる日が来ました。本当に、本当にありがとうございました。山口百恵」



逆に、山口百恵に対する「予感」をことごとく外した人物がいた。作詞家の阿久悠である。彼は、百恵さんが芸能界入りを決めた1972年12月「スター誕生!」第5回決戦会場の審査員席にもいた。そして歌い終わった彼女に「ドラマの妹役ならなれる」と評したのだった。

前の回でグランプリを獲得していた、桜田淳子さんの存在も関係していた。太陽のように明るい華を持った彼女と百恵さんを比較し、「暗めの淳子（桜田淳子）がいますよ」と言うスタッフもいたという。阿久は著書『夢を食った男たち』（文春文庫）で当時を振り返り、

「その個性の中で考えると、二番目の不利、鮮度を失って見られるのも、無理はなかった」と書いている。書いているのだが、阿久が百恵さんについて記したページは丸ごと、百恵さんに対しても、当時の自分自身にも、どこか言い訳っぽい書き方となっている。逸材をみすみす見逃したバツの悪さや後悔のようなものが感じられて、興味深い。

結局阿久悠は、山口百恵の楽曲を一曲も書くことはなかった。それどころか、その後各賞レースでは、阿久悠楽曲を歌う歌手――ピンク・レディーや沢田研二と、山口百恵が競うはめになる。そして毎回、阿久の作品を歌う歌手が勝利し、山口百恵は賞を逃した。しかし、敗者であるはずの山口百恵が去るその姿を見て、阿久悠は心の底から喜べなかった。それどころか、「ぼくはステージ上で笑顔をこわばらせたことがある」「受賞者を道化にしてしまうくらいの、強烈な矜持の証明」とまで記すのである。

また、後年「スター誕生!」一行でハワイに行った際には、飛行機で7時間、姿勢を崩さず文庫本を読む山口百恵に感心し、

「大スターの矜持が見えていて、とても早々に結婚して引退するタイプとは思えず、そこでもまた不明であった」

としている。

時代の空気と流行を鋭いアンテナで捉え、驚異的な数の大ヒットを生んだ阿久が、百恵に関してはなぜここまで読み間違えたのか。ちょっと不思議である。

2人の息子は芸能界入り

百恵さんが引退し、40年経った今では、それらも70年代歌謡界においての華やかな1ページである。

時代は変わり、その後三浦友和と百恵夫婦の2人の息子はともに芸能界入り。次男の貴大は俳優として活躍している。2025年、実写邦画興行成績の記録を22年ぶりに塗り替えた話題作『国宝』では、竹野役を好演。2026年4月から放送されるNHKの連続テレビ小説「風、薫る」の出演も決まっている。彼が出れば、物語が大きく動く。そんなキーパーソンを演じることが多いことが、高い評価と信頼を得ている証拠だろう。

百恵は息子に「覚悟しなさいよ。最初から七光りって言われてるのに…」

三浦友和は、昨年8月30日放送のニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」にゲスト出演し、同じ職業についたこの貴大について、「今年で40になりますけど、40の時の自分より全然いいので、アドバイスのしようもないですね」とコメント。

さらに三浦友和は、歌手になった祐太朗について、

「長男の方はアドバイスは僕じゃなくて妻がする方ですけども」とし、祐太朗にカバーアルバムの打診が来た際、百恵さんが「やっぱり息子がカバーしてくれるのが一番うれしい」と背中を押したエピソードを披露。加えて、

「絶対に、最初から七光りって言われてるのに、それプラス自分のお母さんの歌を歌ったら非難轟々も覚悟しなさいよ」

と震えるようなアドバイスもしていたことを明かしていた。

そうして2017年リリースされた山口百恵の曲のカバーアルバムが『I’m HOME』。百恵さんのアドバイス通り、賛否両論の嵐が吹き荒れはしたが、その情緒溢れる歌声に、広い世代が心動かされた。そして、同年「第59回日本レコード大賞」の「企画賞」を受賞。百恵さんを彷彿とさせる歌声でありながら、ふきのとうや雅夢といった昭和のフォークバンドの切なさもまた思い出させる。彼にしか出せない、不思議な懐かしさがある。

時間や事件を超えて微笑んでいる二人に

百恵さんは、現在、本名の「三浦百惠」でキルト作家として活動。キルトとの出会いは、取材攻撃で家から出られないときに友人から送られた、一冊のキルトの本がきっかけだったという。

2019年には日本ヴォーグ社から、自身のキルト作品集を刊行。百恵さんが笑顔でキルトに針を通している写真もあるが、引退後の生活が充実しているであろうことは、何よりおおらかなキルト作品からうかがえる。芸能活動時のときにはイメージにあまりなかった、かわいらしいピンクやイエローが、とびきり鮮やかに組み込まれているのが印象的だ。

三浦友和さんの半纏、2人の息子の色違いのバッグや布団カバー、キルト仲間と協力し作った大作など、色とりどりで温かい。リビング横のダイニングテーブルがキルトをつくる定位置で、時にはテーブルを占領し、家族の食事を別のテーブルですることもある、という微笑ましいエピソードが書かれていた。

著書『蒼い時』には、こんな一文がある。

〈いつか、ヨーロッパの風景の中で見た静かな老夫婦のように、私たちも時間や事件を超えて微笑んでいる二人になりたい〉

キルト作品集のタイトルは『時間（とき）の花束 Bouquet du temps［幸せな出逢いに包まれて］』だった。

時間を超え、穏やかに伝説は続く。

