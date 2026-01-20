¸µ²£¹ËÇòË²¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸´üÂÔ¡¡2·îÅìµþ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÇòË²ÇÕ³«ºÅ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹ËÇòË²¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬20Æü¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÁêËÐÂç²ñ¡ÖÂè16²óÇòË²ÇÕ¡×¡Ê2·î7¡¢8Æü¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö¤³¤ÎÅÚÉ¶¤«¤é¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÌó1700¿Í¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2010Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯6·î¤ÎÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦¸å¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¡£½¾Íè¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö½÷»Ò¤ÎÉô¡×¡Ê¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡Ë¤È¡ÖÀ®¿Í¤ÎÉô¡¦ÃË½÷¡×¡Ê¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÇòË²¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêËÐ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡£¸ÞÎØ¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£