犬がお尻を触ってほしくないときにみせるサイン

1.体の向きを変えてお尻を遠ざける

犬がお尻を触ってほしくないとき、体の向きを変えてお尻を遠ざけることがあります。

お尻を触られたことに驚いたのか、ピョンッと跳ねるように前に出たり、クルンッと高速で回転して向きを変えたりすることがあります。

目をギョッと大きくして飼い主を見たり、「触らないでよ！」と怒ったような目つきで見たりすることもあります。

お尻を触られることを強く拒否しているわけではありませんが、急にお尻を触られたことにビックリしてしまったのかもしれません。

愛犬のお尻を触るときは、何か一言でも声をかけてあげることが配慮になるのではないでしょうか。

2.少しずつしっぽが下がっていく

犬がお尻を触ってほしくないとき、少しずつしっぽが下がっていくことがあります。

尻尾を触られることが嫌で、触られてテンションが下がってしまったのでしょう。少しずつテンションが下がると共に、しっぽも少しずつ下がっていくのです。

耳をヒョコッと横に倒していたり、しょんぼりとした表情をしていたり、様々な部分に犬の気持ちがよくあらわれているかと思います。

3.体にギュッと力を入れて強張らせたまま動かなくなる

犬がお尻を触ってほしくないとき、体にギュッと力を入れて強張らせたまま動かなくなることがあります。

お尻を触られるということは分かっていたものの、いざお尻に触られた瞬間、体にギュッと力が入るほど緊張してしまったのでしょう。

嫌だ！と強く抵抗することもできず、何をされるのかも分からず、体が強張ったまま身動きができなくなってしまったのです。

こんなときは、お尻を触りながらも優しく声をかけ続けてあげましょう。

4.振り向いてジッと見つめる

犬がお尻を触ってほしくないとき、振り向いてジッと見つめることがあります。

何をされるのか、見て確認したいのでしょう。ただジッと見つめるだけで、お尻を向けたままでいてくれるのであれば、不安や緊張はあるものの、強く嫌がってはいないのでしょう。

5.しきりにあくびをする

犬がお尻を触ってほしくないとき、しきりにあくびをすることがあります。

犬が体に触られているときにしきりにあくびをするのはストレスサインです。お尻を触られることにストレスを感じ、そのストレスがあくびとなってあらわれてしまうのです。

また、しきりにあくびをすることで、自分の気持ちを落ち着かせようとしています。不安な気持ちや緊張する気持ちを少しでも和らげたいのです。

6.唸り声を上げながら歯を見せる

犬がお尻を触ってほしくないとき、唸り声を上げながら歯を見せることがあります。

不安・緊張・恐怖・警戒などの気持ちから、つい唸り声が出てしまったり、つい歯を見せてしまったりすることがあります。

しかし、十分に注意しなければなりません。ただ単純に唸って歯を見せるだけの犬もいますし、ガウッと威嚇する犬もいます。思わず咬みついてしまう犬もいるでしょう。

お尻を触ってほしくない犬への対処法

排泄物で汚れたお尻のお手入れをしてあげなければならないとき、肛門絞りのケアをしてあげなければならないときなど、どうしてもお尻を触る必要があるときは、口輪をしましょう。

本能的に自分の身を守るために咬みついてしまうことがあります。お互いの安全を守るため、適切に口輪を活用してください。

そして、絶対に叱ったり怒鳴ったりしないようにしましょう。優しく声をかけ、犬の気持ちを落ち着かせてあげることが大切です。

まとめ

犬がお尻を触ってほしくないときにみせるサインを6つ解説しました。

体の向きを変えてお尻を遠ざける 少しずつしっぽが下がっていく 体にギュッと力を入れて強張らせたまま動かなくなる 振り向いてジッと見つめる しきりにあくびをする 唸り声を上げながら歯を見せる

お尻を触られたくないという犬の気持ちは様々な仕草や態度にあらわれます。無理に克服させようとするのではなく、犬の気持ちを尊重してあげましょう。

「嫌だ！」「触らないで！」と、自分の気持ちを自由に表現することができる環境を与えてあげることは、飼い主への信頼へも繋がるでしょう。