長年愛される茅場町の老舗の“そばがき”　漆塗の容器に伝統を感じるこだわりの味とは

創業明治40年、地元の江戸っ子が愛したそばがき

漆塗りの弁当箱のような容器がなんとも伝統を感じさせる。蓋を開けるとふわっと湯気が立って蕎麦が香った。

そばがき1700円

『茅場町 長寿庵』そばがき 1700円 木の葉型の伝統模様は、そもそもは箸で取りやすいようにとのお客への気遣いから

蕎麦切りは色白でシャリっとした特徴の店だが、そばがきは、お芋っぽいもっちり感。素朴さを感じさせる。いかにも江戸らしい、濃くしっかりした味付けのツユはもり汁。地下で熟成させ、昔はもりとざるで製法を変えて差をつけていたが今では統一した。

そばぜんざいや、きなこそばがきもメニューに取り入れ、甘党ファンのお客を魅了し続けている。

『茅場町 長寿庵』店主 吉田博昭さん

店主：吉田博昭さん「街場の蕎麦屋だから気軽に食べに来てくださいね」（※「吉」の字は本来、土の下に口）

『茅場町 長寿庵』

茅場町『茅場町 長寿庵』

［店名］『茅場町 長寿庵』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-9-4

［電話］03-3666-1971

［営業時間］11時〜15時、17時〜21時

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅5,6番出口から徒歩1分

