長年愛される茅場町の老舗の“そばがき” 漆塗の容器に伝統を感じるこだわりの味とは
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町の老舗の蕎麦店『茅場町 長寿庵』です。
創業明治40年、地元の江戸っ子が愛したそばがき
漆塗りの弁当箱のような容器がなんとも伝統を感じさせる。蓋を開けるとふわっと湯気が立って蕎麦が香った。
そばがき1700円
『茅場町 長寿庵』そばがき 1700円 木の葉型の伝統模様は、そもそもは箸で取りやすいようにとのお客への気遣いから
蕎麦切りは色白でシャリっとした特徴の店だが、そばがきは、お芋っぽいもっちり感。素朴さを感じさせる。いかにも江戸らしい、濃くしっかりした味付けのツユはもり汁。地下で熟成させ、昔はもりとざるで製法を変えて差をつけていたが今では統一した。
そばぜんざいや、きなこそばがきもメニューに取り入れ、甘党ファンのお客を魅了し続けている。
『茅場町 長寿庵』店主 吉田博昭さん
店主：吉田博昭さん「街場の蕎麦屋だから気軽に食べに来てくださいね」（※「吉」の字は本来、土の下に口）
［店名］『茅場町 長寿庵』
［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-9-4
［電話］03-3666-1971
［営業時間］11時〜15時、17時〜21時
［休日］土・日・祝
［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅5,6番出口から徒歩1分
『おとなの週末』2025年12月号