「身長高いのね!?」深澤辰哉、人気バンドマンとの密着ツーショットを公開！ 「2人は恋人なの？」
Snow Manの深澤辰哉さんは1月19日、自身のInstagramを更新。人気バンドマンとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】深澤辰哉＆人気バンドマンの密着ツーショット
ファンからは「笑顔が眩しい」「めちゃめちゃニコニコでかわいい」「優しいオーラ溢れてて幸」「最高にてえてえです」「この距離感、2人は恋人なの？」「ふかさん身長高いのね!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めちゃめちゃニコニコでかわいい」深澤さんは「片岡さん！ love」とつづり、1枚の写真を投稿。スリーピースバンド・sumikaの片岡健太さんとのツーショットです。2人は仲良く密着して撮影しています。深澤さんは満面の笑みを浮かべており、とてもうれしそうです。また、片岡さんも自身のInstagramにて「Love」とつづり、同じ写真を公開しています。
同級生俳優とのツーショットも2025年12月25日には、俳優の磯村勇斗さんとのツーショットを公開した深澤さん。2人は大学の同級生とのことで、親密さが写真からも伝わってきます。ファンからは「同級生最高」「ふっか強火担がコチラにも」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
