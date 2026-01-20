9年前、神奈川県の東名高速道路であおり運転をした末、一家4人を死傷させた罪などに問われた 石橋和歩被告（34）の裁判で、最高裁は石橋被告の上告を退けました。

これで、石橋被告に対する懲役18年の判決が確定することになります。

石橋被告は2017年、東名高速道路で一家4人が乗った車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続のトラックの追突によって萩山嘉久さん（当時45）と妻の友香さん（当時39）を死亡させたほか、娘2人にケガをさせた危険運転致死傷の罪などに問われていました。

裁判で弁護側は、石橋被告はあおり運転をしておらず、石橋被告の運転と被害者らが死傷した結果に因果関係はないなどと主張し、危険運転致死傷罪が成立するかが争点でした。

2018年、1審の横浜地裁は危険運転致死傷罪の成立を認め、石橋被告を懲役18年としましたが、2審の東京高裁は、1審で裁判の手続きに問題があったとして審理のやり直しを命じました。

2022年に行われたやり直しの裁判で、横浜地裁は「トラックが追突した死傷事故はあおり運転の危険性が現実化したものと言える」として、危険運転致死傷罪が成立すると判断。

石橋被告に改めて懲役18年を言い渡し、東京高裁も2024年に、これを支持したため、石橋被告が最高裁に上告していました。