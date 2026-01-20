京都水族館、ハンドウイルカ・テンが初の妊娠 7月に出産を予定
京都水族館は20日、飼育するハンドウイルカの「テン」の妊娠を発表した。
【画像】貴重な画像！イルカが妊娠…超音波検査により胎仔の動きを確認
テンは2011年12月22日から京都水族館での飼育を開始したハンドウイルカ。推定16歳。2025年9月初旬に、体調管理のため定期的に行っている血液検査で妊娠の兆候が示され、その後の超音波検査により胎仔の動きを確認した。現在、妊娠6ヶ月を経過し、2026年7月上旬に出産を迎える予定。なお、父親については、赤ちゃんの誕生後にDNA検査を行い特定する。
テンは今回初めての妊娠・出産となる。イルカの繁殖は、仔獣が順調に成長することが難しいとされる。同館では、2022年9月30日に「キア」が男の子の「ツムギ」を出産しており、2025年9月に3歳を迎えた。「今後も飼育や繁殖・育成の経験を生かすとともに、専門家や他園館の協力を得ながら、『テン』の出産に向けて万全の体制で準備を進めてまいります」コメントしている。
なお、イルカプログラム「イルカのがっこう」は「テン」の体調を最優先に考慮しながら継続する。6月以降は安心して出産を迎えられる環境を整えることを優先し、イルカプログラムの休止やイルカスタジアムの封鎖を予定しているという。
