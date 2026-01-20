プロ野球12球団監督会議が20日開催されました。ソフトバンクの小久保裕紀監督が座長として出席しました。

会議ではCS開催方式の変更、オールスターでの野手の交代の無制限化など様々な内容が議論されました。

中でも大きな議論の1つとしてタイブレークの話がでました。メジャーリーグでは延長10回以降はタイブレーク形式が取られていて、ノーアウト、ランナー2塁からスタートします。今回の議題でも上がったタイブレークは昨季2軍で試験導入されました。実際に経験した2軍監督らに意見を聞き、メリットとして勝敗が決まる、時間短縮。デメリットに投手に勝敗が付くためメンタル面のケアが必要と意見を吸い上げました。

小久保監督は「国際大会、メジャーリーグみても導入されているというところで近い将来そうなってもしょうがない。タイブレークで勝敗は付くが、投手に関する負担は考慮しないといけないと話が出た」としつつ、「私は賛成です」と前向きな姿勢です。「野手出身だからもありますが、藤川監督からいうとピッチャーの負担の所の懸念が出てました。国際大会が適用してるのであればした方がより発展につながるんじゃないかという点で私は賛成です」と述べました。

小久保監督は今季はプロ野球にとって“チャンスでありピンチ”と語ります。「WBCの年は新たなファン獲得に向けても、普段は野球を興味ない方も見られる注目度の高い大会なので、その後のペナントレース、われわれの戦いが新たなファン獲得につながるチャンス。だがそこでいい試合ができなければピンチになる。12球団しっかり裾の拡大、発展のために力合わせて行きましょうと話をしました」と気合を込めました。