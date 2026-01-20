文化放送は20日、3月に開幕する「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に関し、米マイアミで開催される準々決勝、決勝ラウンドを実況中継すると発表した。

この日、都内の同局で定例会見を行った田中博之社長は「日本が進む可能性がある準々決勝、準決勝、決勝の3試合を完全生中継として放送いたします」。また「お仕事中でもイヤホンをはめてラジオを聞いていただくことによって、生で日本代表チームを応援できる」とした。

WBCに関しては、動画配信サービス大手、Netflixが独占配信し、地上波テレビでは放送されない。「無料で野球を楽しんでいただける」とアピールした。

実況は、斉藤一美アナウンサーが務める。前回大会では、Prime Videoの配信実況を担当して話題を集めた。斉藤アナは「3年前のWBCで侍ジャパンの全試合を現地で中継しました。特に準決勝のメキシコ戦と決勝のアメリカ戦は今も心が震えるほどの感動がよみがえります。今回は私のホーム＝ラジオで野球の素晴らしさを皆さまと分かち合わせてください！」とコメントしている。