¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¿Í´ÖÀ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³èÌö¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£2016Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó£±ËÜ¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¡×¤ò¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ò¥Ã¥È£±ËÜ¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß¡×¤ò¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡Ö¹ñ¶¤Ê¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¸¶ÅÀ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡ØÀ¤³¦¤¬¤â¤·100¿Í¤ÎÂ¼¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥´¥ß»³¤Ë½»¤à¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¾¯½÷¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤Î¥í¥·¥¢¤ÇÀ¸¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ä²á¹ó¤Ê´Ä¶¤òÀ¸¤¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Î¾õ¶·¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏµÈÅÄ¾¯Ç¯¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¡¢¥×¥íÆþ¤ê²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·öÅÁ¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤ÏÀäÂÐÅªÉÏº¤¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£ËÜ½ñ¤Î´©¹ÔÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤¢¤¨¤ÆµÈÅÄÁª¼ê¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÈô¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤¿¤á¡£¡Ö¡Ø»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¡Ù¤È¡¢¡Ø»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾å²¼´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Ë¤è¤ê¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î»Ù±ç¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ã¼Ô¤Î²È¡×¡Ê»Ù±ç¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤15ºÐ°Ê¾å¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¶µ°é¤ä¿¦¶È·±Îý¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ë¤òË¬Ìä¡£¿´²¹¤Þ¤ë´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼õ¤±¡¢»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡Ê¤Ê¤ó¤ÈÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à°ìËë¤â¡Ë¡£Æþ½ê¼Ô¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¡½¡½½ª»Ï¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤â¸«¤¨¤¿µÈÅÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«³Ø¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡ÖËÍ¤¬Ìîµå¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë»Ñ¤ÏÌ©¤«¤ËÇ®¤¤¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏµÈÅÄÁª¼ê¤ÎÎ¹¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¿Íµ¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Ã«Àî¾½°ì¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¡£ËÜÊ¸¼¹É®¤Ï¼ç¤ËÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ç¡¢72»þ´Ö¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹Ô¤¤ò½Ä»å¤Ë¡¢²£»å¤Ç¤ÏµÈÅÄÁª¼ê¤Î²ÈÂ²¤ä²¸»Õ¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÖµÈÅÄÁª¼ê¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡©¡×¡Ö¶¯¿Ù¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤Î¸»¤Ï¡©¡×¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ö¡©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ê¸¡á¹Ó°æÍý·Ã