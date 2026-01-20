フジテレビ「ザ・共通テン！」が１６日、放送され、人気モデルの豪邸にスタジオが騒然となった。

今回は芸能人のお宅のぞき見シリーズ。３人の子供がいる“タキマキ”こと滝沢眞規子（４７）の自宅がＶＴＲで紹介され、洗面所が映ると、ギャル曽根が「えっ、これ洗面所？！えっ？！」、チョコレートプラネット・松尾も「何これ？！」と絶句状態。４年前に全面リフォームした洗面所は２０畳あり、滝沢が自身で希望のデザインを描き、建築家が設計。ドレッサーと洗面ボウルが２つずつあり、風呂上がりに「娘がダンスする」ほどの驚愕の広さだ。

ホラン千秋は「超カッコイイ！」と溜息で、大理石をふんだんに使ったラグジュアリー感にスタジオからも「海外のホテルじゃん！」「すごーーい！」「生活感ゼロ」など驚きの声が。

高級店のようなキッチンも紹介され、ヒロミが「うわっ」。滝沢のＹｏｕＴｕｂｅを熱心に見ているホランが「リビングもぜひ見せていただきたい。天井がマジこのスタジオぐらい高いんですよ。超素敵で」「タキマキさんのＹｏｕＴｕｂｅで豪邸を見せていただくことで、夢を見ている。本当に。全女子が夢を見られる」とタキマキ愛を熱く語っていた。