“日本一強いアナ”堀江聖夏、チャイナ服から印象ガラリ ノースリーブショットに反響続々「大人っぽい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/20】フリーアナウンサーの堀江聖夏が20日、自身のInstagramを更新。お馴染みのチャイナ服スタイルから雰囲気を変えたノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「大人っぽい雰囲気」雰囲気一変ノースリコーデ
堀江は、ニュージーランドの宿泊先での思い出を公開。「旅先で出会う人のあたたかさって、一生心に残るね。また行きたいなぁ」と綴り、カーキ色のノースリーブのオールインワンを纏い、階段を降りるスタイリッシュな姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「チャイナ服の時とは違う大人っぽい雰囲気で素敵」「可愛すぎる」「ニュージーランドの景色に負けない美しさ」「上品な着こなしが似合ってる」「笑顔に癒やされます」といった声が寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「大人っぽい雰囲気」雰囲気一変ノースリコーデ
◆堀江聖夏、ニュージーランドでの大人なノースリーブ姿を披露
堀江は、ニュージーランドの宿泊先での思い出を公開。「旅先で出会う人のあたたかさって、一生心に残るね。また行きたいなぁ」と綴り、カーキ色のノースリーブのオールインワンを纏い、階段を降りるスタイリッシュな姿などを載せている。
◆堀江聖夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「チャイナ服の時とは違う大人っぽい雰囲気で素敵」「可愛すぎる」「ニュージーランドの景色に負けない美しさ」「上品な着こなしが似合ってる」「笑顔に癒やされます」といった声が寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】