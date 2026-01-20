&TEAMの後輩グループ「aoen」、“秒落ちフェイス”に注目！新シングルのビジュアルフォト公開

YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）が、“秒落ちフェイス”を披露した。

aoenは、3月18日にリリースする2ndシングル『秒で落ちた』の新ビジュアルフォト「0秒 ver.」を公開した。

【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショット

aoenの2ndシングル『秒で落ちた』は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だ。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲『秒で落ちた』をはじめ、収録曲『オフライン』『制御できない I love you。』『BLUE DIARY』の4曲を通じて表現する。

（写真＝YX LABELS）REO、GAKU、KYOSUKE

1月19日に公開された「Visual Photo -0秒 ver.-」には、冷たく澄んだ無彩色の世界に佇むメンバーの姿が収められており、メンバーそれぞれから、透明な緊張感と内側から静かに立ち上がる衝動が感じられる印象的な1枚に仕上がっている。また、1月21日午後7時には「Visual Photo -After 0 ver.-」が公開される予定だ。

（写真＝YX LABELS）YUJU、HIKARU、RUKA、SOTA

aoenは、日本人7人組の新世代J-POPボーイズグループとして2025年6月にデビュー。デビューシングル『青い太陽 (The Blue Sun)』は、オリコン「デイリーシングルランキング」で1位を獲得し、鮮烈なデビューを飾った。10月にはデジタルシングル『青春インクレディブル』をリリースし、複数の音楽配信サービスのリアルタイムランキングで1位を獲得。誰もが一度は経験する等身大のリアルな感情を、楽曲を通じて表現するaoenの姿が同世代を中心に共感を呼び、“青春の記憶を思い出す”と幅広い世代からも注目を集めた。

aoenは3月18日に2ndシングル「秒で落ちた」をリリースし、日本中に“青春の一瞬”を呼び起こす予定だ。新ビジュアルの公開をはじめ、徐々に明らかになっていく新シングルに期待が高まっている。