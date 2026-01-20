¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤¬¡È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¼Ì¿¿¡É¤òÂçÎÌÅê¹Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿¤Ð¤»¤ë¥ï¥±
½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤¬¡ÈÄ¹¤¤È±¡É¤ò²û¤«¤·¤à¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Ï1·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÈ±¡¢¤¤¤Ä¿¤Ð¤»¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¡¢¶»¸µ¡È¤æ¤ë¤á¡É¤Î¥É¥ì¥¹
·×15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ø¤ÎÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Ï¸½ºß¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ê¥¢¡¼¡Ù¤ä¡ØÂÀÍÛ¤ÎËöêã¡Ù¤Îº¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡ÙÅö»þ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃ»¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ²È¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥ß¥ó¥¸¥ã¡É¤ÏÃ»¤¤È±¤¬»÷¹ç¤¦¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤¬Ã»È±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥ß¥ó¥¸¥ã¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¡¦¥æ¤ä¥½¥ê¥ç¥ó¡¢¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¯Îõ¤Ë¡Ù¤Ï¡¢ÌîÈÚ¤µ¤ÈË½ÎÏ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿1960¡Á80Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²¿¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤éµ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£
ºòÇ¯1·î¤«¤é»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶á½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Î¡È¼¡¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¤â¼«Á³¤È»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1996Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢»¨»ï¤äCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡Ø½éÎø¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø½©¤ÎÆ¸ÏÃ¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¥¦¥ó¥½Ìò¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥Û¥Æ¥ê¥¢¡¼¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¡¢¡ØÂÀÍÛ¤ÎËöêã Love Under The Sun¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂÀÍÛ¤ÎËöêã¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯6·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£