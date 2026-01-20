aespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡¢Ìó70¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥À¥¦¥ó¡õ¼ê»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª´¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥»¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó70¿Í¤Ë¿·Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ï¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¥Ø¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢·Ù¸î¥Á¡¼¥à¡¢¸ø±é±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤È¡¢Ìó70¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¡È¥Þ¥Í¥¥óÂÎ·¿¡É
¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åß¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£´¨¤¤¤Ê¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤µ¤é¤ËÃÈ¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡¢¿Í¡¹¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ê¥Ê¤¬Â£¤Ã¤¿Åß¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï¡¢Íè¤ë1·î31Æü¡Á2·î1Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2020Ç¯11·î¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´éÅªÂ¸ºß¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¤ÏËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥½¥í³Ú¶ÊMV½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÇ¹â¿ÈÄ¹¤Î167cm¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µÓ¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆÃµ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖÂ¤ÇÊª¤ò½¦¤¦¤³¤È¡×¤Ç¡¢Éþ¤ä¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥í¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£